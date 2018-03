Le 43e Paléo mise en bloc sur le rap

Interview: «Il y a à l’affiche des groupes qu’on ne connaissait pas il y a six mois»

Dany Hassenstein est coprogrammateur du Paléo depuis 2009, principalement en charge des groupes anglo-saxons.



Quel est l’impact des nouveaux monopoles type Live Nation sur votre programmation?



On ne le sent pas encore concrètement dans nos choix artistiques, malgré l’installation de Live Nation à Zurich. En revanche, cette situation se ressent sur les exigences financières de nombreux artistes liés à ces sociétés. Ça nous oblige à rester solides sur nos positions, savoir dire stop et affiner notre travail de programmation.



Entre 2006 et 2018, quelle est l’augmentation du cachet de Depeche Mode?



C’est un bon exemple. On a posé comme argument de départ que le groupe n’est pas plus connu en 2018 qu’en 2006. On nous a répondu qu’en revanche la concurrence avait augmenté, ce qui impliquait de nouvelles exigences. Au final, nous avons réussi à les avoir pour environ 10% ou 15% de plus qu’en 2006. Mais j’ai entendu que certains cachets d’artistes sont passés du simple au double en dix ans.



Cette année, 84% des artistes au programme n’ont jamais joué au Paléo…



Oui, il y a des groupes qu’on ne connaissait pas il y a six mois. On vit dans un monde ultrarapide, chacun a toujours plus d’infos et de musique dans sa poche. Plutôt que de blaser les gens, je pense que cela les rend encore plus curieux. Notre rôle est de satisfaire cette curiosité et d’être au bon endroit au bon moment.



Cette nouveauté perpétuelle permettra-t-elle la naissance de futures têtes d’affiche?



Chacun se pose cette question, sachant que les monuments se feront toujours plus rares. Aura-t-on des vedettes moins célèbres mais plus jeunes et plus nombreuses? Ou est-ce que l’industrie parviendra à faire «monter» de nouvelles stars, ce qui se dit de Kendrick Lamar? Une chose est certaine: le festival doit devenir la tête d’affiche, par la qualité de l’accueil et l’équilibre artistique. Les têtes d’affiche ne sont plus aussi importantes pour les moins de 30 ans. Je pense que beaucoup de jeunes ne connaissent pas NTM.

François Barras