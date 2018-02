Le Brésil des migrants suisses prend une portée universelle

De l’épisode de la migration fribourgeoise au Brésil entre 1819 et 1820, Thomas Brasey aurait pu se contenter d’un reportage fleurant l’exotisme sur l’actuelle Nova Friburgo, Municipalité de l’État de Rio de Janeiro. Avec sa série Boaventura, produite dans le cadre de la 10e Enquête photographique fribourgeoise et exposée en ce moment à Bulle, le photographe lausannois a préféré articuler son projet autour de trois discours visuels.

«Au début, j’étais parti sur deux types d’images. Une première partie en couleur réalisée sur place au Brésil. Une seconde en noir et blanc, avec des mises en scène, pour évoquer des faits historiques, mais en ouvrant plus largement sur la question de la migration.» Au final, ses photographies couleur se sont encore subdivisées entre paysages et portraits pour former un ensemble tripartite où le Brésil d’aujourd’hui est traversé par les évocations de son passé, époque où des colons souvent miséreux accaparaient des terres plutôt ingrates, après une pénible traversée de l’océan.

Paysages: Estrada do Tingly (forêt) et Cordoeira (ville). (Photo: Thomas Brasey)

Les constructions visuelles en noir et blanc font autant allusion au prix du voyage – 33 fr. 25 en pièces de monnaie – qu’aux décès intervenus sur le navire – un linceul avec le sac de sable pour que le cadavre plonge. Un requin – celui du Musée de zoologie de Rumine! – rappelle les charmes maritimes mais aussi les pratiques véreuses des organisateurs, et un bébé tout sanglant lâchant ses premiers cris fait référence au titre de l’ouvrage, un enfant du nom de Bonaventure étant né pendant l’expédition. «C’est le mien, confesse le photographe. Dès mon retour de la maternité, je l’ai barbouillé de ketchup, mais j’ai dû attendre un moment avant qu’il pleure…»

Cette manière de ponctuer conceptuellement un travail documentaire n’est pas nouvelle – on se souvient par exemple du récent Livre de la jungle de Yann Gross – mais Thomas Brasey y trouve du sens. «Il y a là un trend esthétique, mais la démarche n’est pas gratuite: elle permet d’ouvrir le sujet à d’autres interprétations, alors que je perçois le documentaire pur comme essoufflé.»

Même réduite à la portion congrue, une quatrième dimension s’infiltre dans la série: le texte. Limité à une poignée de petits paragraphes tirés de documents d’époque – carnet, lettres –, c’est pourtant bien lui qui ouvre le livre sur de premières pages où s’imprime la seule typographie. «L’on fut frappé lorsqu’on apprit que nous avions perdu 109 personnes dans la traversée plus trois enfants qui étaient nés sur la mer.» «J’ai tenu à réduire la place accordée au texte, explique le photographe, car il prend très vite le dessus sur les images, en leur donnant un rôle illustratif.» Entre passé et présent, visages et paysages, bribes d’archives et construction plastique, le choix des pistes est vaste dans cette jungle. (24 heures)