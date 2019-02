Le Concert Universel sur les rives lémaniques

«Dans le grand concert de la musique universelle, les dissonances particulières forment l’accord du total.» C’est sur cette pensée d’Ange Goudar, écrivain et aventurier français du XVIIIe siècle, que le Concert Universel a fondé sa recherche musicale sur instruments d’époque. «Depuis la nuit des temps, commente Juliette Roumailhac, violoniste et fondatrice de l’ensemble, la musique réunit les hommes en exauçant leur désir d’harmonie, tout en incluant les dissonances et les différences propres à chacun.»

Pour se présenter au public et faire connaître son approche humaniste de la musique baroque, le Concert Universel a conçu deux programmes distincts qu’il joue à quelques jours d’intervalle. Le premier ce dimanche présente le noyau dur de l’ensemble, avec Steinunn Stefansdottir, violoncelle baroque et Brice Sailly, clavecin. L’autre, jeudi prochain à Genève, jouit d’un effectif plus fourni.

Ce dimanche 10 février à Saint-Sulpice, le Concert Universel part en voyage à trois dans l’Italie baroque du XVIIIe siècle, avec des œuvres pour violon, violoncelle et clavecin de Corelli, Tartini, Bonporti, Veracini et Leclair. À Genève le 14 février, le Concert Universel propose une soirée musicale, festive et virtuose à huit musiciens, pour magnifier la formule concertante chère à Vivaldi, Tartini, Locatelli, Leclair et Haendel.

Saint-Sulpice, église romane Di 10 février (17 h). Entrée libre Genève, église Saint-Germain Je 14 février (20 h). www.leconcertuniversel.com (24 heures)