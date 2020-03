Le Fribourgeois Gjon's Tears représentera la Suisse à l'Eurovision

Le Fribourgeois Gjon's Tears représentera la Suisse à Rotterdam pour l'Eurovision Song Contest (ESC). Sa mission: se qualifier le 14 mai pour la finale. Sa chanson «Répondez-moi» est le premier titre helvétique francophone envoyé à l'ESC depuis dix ans.

Agé de 21 ans, le musicien gruérien et sa chanson ont été présentés mercredi après-midi à Zurich par la télévision alémanique SRF, qui dirige la sélection. Le titre a été choisi par un panel de 100 personnes et par un jury international. Les votes comptaient chacun pour 50% du choix final, précise SRF.

Chanson mystique sur le sens de la vie

Mystique et intense, «Répondez-moi» associe voix, choeurs, cordes et sonorités multiples, combinées à des rythmes modernes. Ecrit par le chanteur originaire de Broc (FR) et par duo romand Aliose (Xavier Michel et Alizé Oswald), le titre a été produit par le Belge Jeroen Swinnen. La chanson évoque le sens de la vie et les racines.

«Ces questions sont particulièrement importantes pour les personnes issues de l'immigration. Mes parents sont originaires d'Albanie et du Kosovo», souligne celui qui se nomme Gjon Muharremaj dans la vraie vie. «Même si j'ai grandi en Suisse, que je considère comme mon pays d'origine, ce sont des sujets qui me touchent beaucoup.»

S'assumer tel qu'on est

En interprétant cette chanson, l'artiste souhaite «encourager les gens à s'assumer tels qu'ils sont». Le jeudi 14 mai, il se produira à Rotterdam dans la seconde demi-finale du Concours eurovision de la chanson. Il tentera de se qualifier pour la finale du samedi 16 mai, évènement suivi par 200 millions de téléspectateurs.

«Je veux donner le meilleur de moi-même et montrer que je suis fier de ce que je suis, de mes racines et de mes accomplissements», déclare Gjon's Tears. L'an dernier, le jeune homme s'était hissé jusqu'en demi-finale de la version française du télécrochet «The Voice». (ats/nxp)