La toile peinte à l’huile par Picasso cinq ans avant sa mort sous le nom de Buste de mousquetaire est tout à fait extraordinaire. Non pas, comme on pourrait s’y attendre pour une œuvre d’un si grand maître, par ses qualités esthétiques, mais par le nombre de ses propriétaires. Ils sont en effet 25'000 à se partager le tableau comme un chorizo à l’apéro et l’ont acquis en décembre, à raison de 50 francs la part, sur le site vaudois de vente sur Internet QoQa.ch.

Ces heureux possesseurs collectifs d’un objet d’art à 2 millions vont pouvoir admirer leur bien en vrai, puisqu’il sera accroché dès avril aux cimaises du Mamco, le Musée d’art moderne et contemporain de Genève, selon une information révélée jeudi matin par la RTS. Autre nouveauté, un espace interactif permettra aux propriétaires de «dialoguer» avec les visiteurs du musée à propos du Buste de mousquetaire.

Attirer les curieux

Il s’agit assurément d’une belle pioche pour le Mamco: la mise en ligne de l’œuvre, un week-end de décembre 2017, parmi les porte-cartes en cuir, les flacons de cognac et les caméscopes HD, avait généré un sacré buzz et offert un formidable coup de pub au site de vente en ligne. On peut parier sans gros risque sur le nombre de curieux qui se rendront à la rue des Vieux-Grenadiers pour tenter l’expérience. Pour l’heure, Lionel Bovier, directeur du Mamco, ne souhaite pas commenter l’information – qu’il confirme par ailleurs – ni fournir davantage de précisions.

Ce que l’on sait, c’est que le Buste de mousquetaire est actuellement entreposé aux Ports Francs de Genève. Il effectuera sa première «sortie publique», selon la RTS, pour traverser la ville jusqu’au Mamco. Il voyagera ensuite de musée en musée, afin que le plus grand nombre de personnes puissent l’admirer. Les frais de transport, d’assurance et d’entretien sont pris en charge par QoQa.ch. (24 heures)