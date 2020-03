Le Salon du livre romand change de nom

Après deux éditions couronnées de succès en 2018 et 2019, et une année de transition, la manifestation littéraire fribourgeoise reviendra au printemps 2021, ont confirmé mardi les organisateurs. Toujours établie au cœur du chef-lieu, elle prendra ses quartiers dans la Forteresse du Belluard, à l'Arsenal et dans divers lieux satellites.

Ces endroits remplaceront la Bibliothèque cantonale universitaire (BCU), qui se trouve engagée dans un chantier de rénovation. Dotée d'une équipe renforcée, Textures – Rencontres littéraires veut étoffer sa programmation artistique et prévoit plus de 50 événements, entre lectures, tables rondes, conférences, expositions et ateliers divers.

Un marché des livres aussi

L'idée consiste toujours à mettre à l?honneur les écrivains romands, des illustrateurs et des comédiens. Textures accueillera aussi des artistes alémaniques et tessinois et ambitionne d'inscrire Fribourg comme un carrefour littéraire «incontournable», sur la base de «sa situation géographique et de son plurilinguisme».

Le marché des livres sera par ailleurs reconduit, précise le communiqué. L'événement a notamment contribué à la réputation de la manifestation qui avait accueilli plus de 5000 visiteurs lors de sa dernière édition en février 2019. Son nouveau président est Matthieu Corpataux, qui a succédé à l'éditeur Charly Veuthey. (ats/nxp)