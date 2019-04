Le dernier des Grands Ducs

Chez ses amis de jeunesse brillent la séduction flambeuse de Belmondo, le dandysme burlesque de Rochefort, la classe aristo de Noiret. Par contre Jean-Pierre Marielle, qui s’est éteint mercredi à 87 ans, s’il appartient sans conteste à la race des seigneurs du cinéma, se définit mal. Monstre sacré, ou incarnation du Français moyen un peu beauf, un prunaïf? «Oh mon p’tit! Faites-moi un monument aux morts, alors! Je suis un comédien, et voilà», rétorquait-il lors d’une rencontre mémorable. Souvenirs...

Dans son appartement parisien, en lisière de Roland-Garros, les vinyles de jazz couvrent les murs. Le comédien vénère le phrasé de Charlie Parker, ce be-bop qui lui permettait de trompeter avec une concupiscence suave: ««Ah ton cul, ton cul, c’est mon génie!» dans «Les galettes de Pont-Aven». Du film cul-culte, il retient Joël Seria, «le cinéaste dont je me sens le plus proche, petit maître comme on dit en peinture, méprisé pour son anticonformisme.» Sur le bureau, une collection de boules à neige d’un kitsch définitif témoigne en effet d’affections excentriques. Plus classique, un portrait de Sarah Bernhardt rappelle sa passion du théâtre, et des piles de cassettes vidéo, une cinéphilie ancienne.

Toubib paillard dans «Calmos» de Bertrand Blier, petit marquis de «Que la fête commence» de Bertrand Tavernier, vendeur de parapluies d’«Uranus» de Marcel Aymé… le géant broussailleux a tourné plus de cent films. Purs chefs-d’œuvre, somptueux nanars, bombes qui friseraient la correctionnelle consensuelle contemporaine, produits commerciaux, c’est «Le grand n’importe quoi» – titre d’ailleurs, de son autobiographie. La Nouvelle Vague est passée à côté de ce talent singulier, comme de ses potes du «Grands ducs». «Nous aussi, Noiret et Rochefort, sommes passés à côté de la Nouvelle Vague. Est-ce dommage? Et pour qui? Pour la Nouvelle Vague, c’est certain!» Fin lettré, érudit discret, il se marrait, l’admiration sans jalousie dans la voix: «Car Belmondo chez Godard, c’est un choc miraculeux!»

Son heure de gloire critique viendra avec «Tous les matins du monde». Dans les yeux charbonneux du maître de la viole de gambe vibrent alors des fracas mutiques comme les orages électriques. Cité 7 fois au César du meilleur acteur, il n’en emporte aucun dans la tombe. «Je m’en fiche carrément. Je vais vous dire, quand ça va pas, je me tire. Et ça a commencé très jeune.»

Mais il bougonne, bien sûr, comme une seconde nature. «Imaginez qu’à mon âge, une réalisatrice m’a envoyé un professeur pour apprendre les claquettes. Vous oseriez avoir des exigences pareilles avec un jazzman?» Jean-Pierre Marielle savait écarter les fâcheux. «Tout ce qui se raconte sur moi m’indiffère. Non pas que j’aie confiance en moi, loin de là. Mais je suis un vieux fils de paysan bourguignon qui décroche son fusil facilement. Je n’aime pas qu’on m’emmerde, vous comprenez?» C’est tout compris mais ça effraie quand même, ces éclairs qui fusent parfois comme la colère de Dieu sur les vendanges. «Je sais l’effet que je produis et j’adore ça, pensez-vous! J’évite le conflit, je me referme. Les gens sentent qu’il faut me ficher la paix et ils se cassent.»

Durant ce bel après-midi au jardin, son regard s’absente parfois, s’accroche aux bourgeons qui ce printemps d’un autre temps bataillent avec les dernières gelées. «Jacinthes, renoncules… c’est inespéré à chaque fois. Et d’évoquer le mot de Boris Vian à l’agonie: «Même mourantes, les fleurs de lilas boivent encore, ou quelque chose de ce genre. Splendide, non? Sous le rosier là-bas, j’ai enterré mon chien, que Jean Rochefort m’avait donné, un chiot de sa chienne. Ah! On est bien, là, non?» (24 heures)