Le fils aîné de J.R.R. Tolkien est décédé

Le fils du romancier britannique J.R.R. Tolkien, auteur du «Seigneur des Anneaux», est mort jeudi dans le Var en France à 95 ans, ont indiqué un quotidien local et la fondation Tolkien. Il s'était consacré pendant des décennies à l'héritage littéraire de son père.

Né le 21 novembre 1924 à Leeds, au Royaume-Uni, cet universitaire érudit avait travaillé, après la mort de son père en 1973, sur ses manuscrits et publié de nombreux écrits inédits. Il a notamment publié tous les textes postérieurs au «Hobbit» et au «Seigneur des Anneaux», en déchiffrant les manuscrits laissés par son père. Parmi eux, l'imposant «Silmarillion», en 1977, une saga à l'intérieur de laquelle s'inscrivent les histoires du «Seigneur des anneaux» et des «Enfants de Hurin».

Son travail de transmission de l'oeuvre de John Ronald Reuel Tolkien - un des plus célèbres représentants de la «fantasy» anglo-saxonne, féru de mythologie germanique et de sagas vikings - a été suivi par plusieurs générations de lecteurs.

«Nous avons perdu un titan»

«Des millions de personnes dans le monde seront à jamais reconnaissantes à Christopher de nous avoir apporté le 'Silmarillion', 'Les Enfants de Hurin' et 'L'Histoire de la Terre du Milieu'», une série de livres qu'il avait compilés et édités, a déclaré Shaun Gunner, le président de la Fondation Tolkien, sur son site internet. «Nous avons perdu un titan».

Pour «Les Enfants de Hurin» - un roman que J.R.R. Tolkien avait entamé en 1918 sans pouvoir l'achever de son vivant -, Christopher Tolkien a passé près de trois décennies à travailler sur ses ébauches, afin de les unir dans une seule histoire. Il s'était montré très critique sur l'utilisation faite de l'oeuvre de son père. «Tolkien est devenu un monstre, dévoré par sa popularité et absorbé par l'absurdité de l'époque», confiait-il en 2012 au quotidien français «Le Monde».

Il avait également dessiné les cartes de la Terre du Milieu, accompagnant le «Seigneur des anneaux», où se déroulent les sagas de Tolkien. Dernier fils survivant du romancier, Christopher Tolkien est mort au centre hospitalier de la Dracénie à Draguignan (Var, sud-est) «où il avait été admis après des tracas de santé», selon le quotidien régional «Var Matin». Il vivait en France depuis 1975. (ats/nxp)