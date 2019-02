Le graffiti, de la rue à la galerie

Dans les années 1990, David Weber, alias SWOX, posait ses tags et ses graffitis sur les murs en bordure des voies de chemin de fer ou sur les piliers des ponts qui enjambent les autoroutes. Aujourd'hui, il fait partie des artistes du courant «post-graffiti» qui peignent en atelier, exposent en galerie et se retrouvent aux murs de collectionneurs et amateurs âgés d'entre 40 et 50 ans. Certains galeristes, comme la galerie Speerstra qui expose les oeuvres de SWOX durant les mois de février et mars 2019, ont même décidé de se spécialiser dans ce mouvement issu d'une pratique marginale née dans les années 1970 à New York et qui a ensuite essaimé à travers les villes des Etats-Unis et d'Europe. Reportage en Suisse romande.





L'exposition «Abstrakt Typography» de Swox est à voir dès le samedi 2 février 2019 à la Speerstra Gallery.

(nxp)