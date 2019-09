Sur les affiches romandes du cirque national, Vincent Kucholl et Vincent Veillon prennent la pose, tenant en équilibre sur un genou les lettres du mot «Knie». Clin d’œil au logo, respect de la tradition. Invité sous le nouveau chapiteau par Géraldine Knie, désormais aussi directrice artistique, le duo relève un défi de taille: une tournée de 125 spectacles dont parfois trois le même jour – c’est le cas le week-end.

Au-delà du marathon sous chapiteau, du jonglage entre l’agenda du Knie et celui de «120 minutes», de l’exercice d’équilibrisme sur un fil tendu entre leur «humour de mauvais garçons» comme ils l’appellent, et cadre circassien dont les codes sont relativement stricts, il y a encore un autre challenge. Les deux Vincent n’avaient jamais eu à relever auparavant le pari de faire rire les enfants. «Le public du mercredi après-midi est notre plus gros défi», reconnaît Vincent Veillon. De quoi aller voir de plus près une de ces représentations «peau de banane».

Le premier clown à entrer en piste est le clown blanc, Yann Rossi, et son univers féerique et nostalgique. Puis arrivent Davis Vassallo et Francesco Fratellini, nez rouges et fiers représentants d’une tradition clownesque basée sur le mime avec un jeu truffé de références à des sketches historiques. Ils s’amusent avec Chanel Knie et une plume, investissent les travées, captent l’attention des plus petits. Si bien que quand deux garçons de piste apparaissent dans la lumière, seuls les adultes savent qu’il s’agit de Vincent Kucholl et Vincent Veillon, qu’ils sont là eux aussi pour amuser la galerie et que leurs instructions sont à prendre au deuxième degré.

Les codes du théâtre Guignol

Les vannes sur la rigidité alémanique et sur l’entreprise qu’est Knie titillent les grands, mais échappent aux enfants qui – surexcités par le sucre avalé sous forme de glaces ou de barbe à papa – attendent avec impatience un «vrai» numéro de cirque. Ils auront heureusement fait le plein de frissons et d’animaux avant la deuxième intervention du duo d’humoristes. Cette fois-ci, les gamins sont séduits. Tout d’abord en voyant le policier Kucholl surgir dans leur dos et ensuite en s’amusant à le conspuer, comme ils le feraient avec le gendarme du théâtre Guignol, quand il cherche à verbaliser l’acrobate ukrainien au nom plein de consonnes campé par Veillon dans le plus improbable des costumes moulants.

Le dernier sketch des Vincent est programmé après deux heures de show. Les gosses, à bout, malmènent les strapontins, ne tiennent plus en place. Mais, grâce à Rhubarbe, la vache du toxicomane Serge Jacquet qui mâchouille l’herbe du rastaman Samuel Freudiger, les enfants rient. Ils sentent bien qu’elle pourrait réagir de manière inattendue à n’importe quel moment et ça, ils adorent. Mais surtout ils sont ravis d’avoir droit à un animal supplémentaire après les chevaux et les perroquets.

En ajoutant de la mise en scène, des déplacements et en forçant un peu les mimiques, les Vincent ont réussi à transposer leur ironie dans un univers humoristique du cirque qui reste attaché au premier degré. Le résultat n’est pas sans rappeler ces dessins animés qui proposent deux niveaux de compréhension pour embarquer les petits comme les grands. Défi relevé, mais c’était pas gagné!

Un nouveau chapiteau soutenu par deux énormes arches

À l’occasion du centenaire du cirque, le chapiteau change considérablement de style. La nouvelle structure extérieure a permis la suppression pure et simple des mâts qui soutenaient jusqu’ici la structure de l’intérieur. Ajoutez à cela un réagencement des gradins, et le champ de vision des sièges sous la tente s’en voit fortement élargi. Au chapiteau vient s’appondre une large tente d’entrée, qui fait elle aussi partie des innovations de cette tournée.

D’après Franco Knie Junior, le nouveau look du chapiteau ne rend pas son installation plus compliquée. Elle ne prend, selon lui, pas plus de temps non plus, bien que ça ait pu être le cas en début de cette tournée du jubilé. «Il fallait s’adapter à la nouveauté». En tant que directeur technique, Franco Junior gère toute la logistique et les transports. La tâche n’est pas aisée, puisqu’il faut déplacer plus de 1500 tonnes de matériel. Les nouvelles arches du chapiteau, composées au total de quatorze pièces, viennent fortement alourdir le tout, et ont nécessité l’augmentation du nombre de camions pour le transport du matériel. Alexandre Goumaz