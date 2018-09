Le sacre des Vincent

Les programmes passent, et une constante s’épaissit saison après saison. Avec Vincent Kucholl et Vincent Veillon, on tient une histoire audiovisuelle qui pourrait se résumer aux mouvements des aiguilles d’une montre. On les a connus bricoleurs, tout d’abord, aux manettes d’une nano-émission modeste et géniale – «120 secondes» – réalisée avec des bouts de ficelle et des tonnes d’imagination. En une poignée de minutes quotidiennes, le duo était parvenu à transfigurer les matinales de Couleur 3, générant par là même un engouement collectif rare sous nos latitudes. Plus tard, ce fut une autre histoire… de montre et de chrono. Celle d’un moyen-métrage – «26 minutes» – qui a marqué leur premier saut dans le petit écran. Dans un mouvement de dilatation directement proportionnel à leur popularité grandissante, les Vincent se frottent aujourd’hui avec le très gros format. Et en prime time, s’il vous plaît.

Le trac caché des revenants

«120 minutes», dont la première a été diffusée en direct samedi sur RTS 1, marque le changement de dimension des deux entertainers . «C’est vrai, concède Vincent Veillon, alors que les éclairages s’éteignent et que le public a quitté l’imposant Studio 4. L’évolution depuis les années Couleur 3 est absolument dingue. Mais à bien y penser, nous n’avons rien changé de la recette originale, que ce soit dans les contenus ou dans les relations extrêmement détendues avec les équipes.»

«C’est réjouissant de pouvoir compter sur la confiance que nous accorde la RTS. Au fond, nous sommes toujours un peu punks, mais des punks fiables et organisés»

Soit. Ce qui a certainement évolué, c’est le degré d’attente que génère ce retour à l’écran après neuf mois d’absence. Et avec lui, le niveau de trac qu’on perçoit dans le regard des revenants. À une trentaine de minutes du jingle, on avoue à demi-mot la tension et on essaie d’oublier en réglant les derniers détails. On retrouve alors Vincent Kucholl du côté des maquilleuses, en compagnie de la grande invitée de la soirée, la conseillère aux États socialiste Géraldine Savary. Sous les lumières puissantes qui entourent les miroirs, on refait de l’ordre dans l’articulation des séquences et on explique certaine passages – le questionnaire «oui/non» notamment, que mènera avec tonus Fred Vallet. Deux fauteuils plus loin, tablette à la main et fard fraîchement posé sur le visage, Vincent Veillon écoute en riant les répliques de Grégoire Leresche, comédien veveysan qui fait ses grands débuts à l’écran.

Le temps d’un duplex avec le «19 h 30» pour le teasing, et les choses sérieuses commencent. Ce qu’on y trouve? Une certaine manière d’aborder toutes sortes d’actualité; un précipité qui fait coexister parodies, envolées absolument loufoques et considérations aigres-douces (la disparition du quotidien «Le Matin», par exemple). Le mélange des registres saisit parfois par son audace. Mais au clap de fin, on ne peut pas s’empêcher de penser à la dimension tentaculaire de cette aventure télévisuelle. Le cap et le rythme semblent s’étioler par endroits.

Qu’en dit le réalisateur? Julian Nicole-Kay, vingt-cinq ans de maison dont une grande partie passée dans l’unité Divertissement de la RTS, le reconnaît sans ambages: «Il faudra corriger certaines choses, même s’il n’y a pas eu de couacs ni d’imprévus majeurs. On va être comme toujours très durs et sincères entre nous à l’heure du débriefing. Mais n’oublions pas un élément: nous n’avons eu que neuf heures pour nous approprier le plateau, les décors et toute cette machinerie imposante. Nous n’avons pas pu répéter pendant des jours, parce qu’on a affaire à une grosse production et on ne pouvait pas se permettre de faire davantage, ce qui pour moi est assez frustrant.»

Comme un numéro zéro

Bien après le générique final, bière à la main, Vincent Veillon nous raconte un mois d’août tout sauf balnéaire. Un sprint interminable et une préparation frénétique ont précédé ce samedi crucial. Pour quel résultat à ses yeux? «Ce soir, je ne peux dire qu’une chose: je me réjouis déjà d’élaguer certaines parties et de tendre le fil de l’émission. Comme toujours, des passages qui nous semblaient incontournables lors de la conception deviendront dispensables au visionnage.»

À quelques dizaines de mètres de là, dans le vaste hangar où sont conçus les décors, les équipes savourent l’après-première autour d’un verre et d’encas. Vincent Kucholl, lui, a déjà entamé les opérations de critique et d’autocritique. «J’ai hâte de découvrir les images demain parce que j’ai le sentiment que, à côté des passages assez réussis, il y a plein de détails à revoir, des longueurs et des chutes de rythme. Je considère ce premier épisode comme une maquette ou un numéro zéro. Mais c’est néanmoins réjouissant de pouvoir compter sur la confiance que nous accorde la RTS. Au fond, nous sommes toujours un peu punks, mais des punks fiables et organisés.»

(24 heures)