Lecteur compulsif, il aime écrire en solo et en collectif

Le regard est pétillant, la gestuelle enthousiaste, le propos persuasif. Les écrivains ne sont pas nécessairement bons communicateurs. Bruno Pellegrino, 30 ans, l’est assurément. «J’ai fait des remplacements au collège pendant mes études. Mais je ne suis vraiment pas fait pour l’enseignement. J’ai même détesté cela.» Voilà qui surprend. L’homme a du charisme. Il pourrait être aujourd’hui ce qu’Anne-Claude Bovard, sa professeure de français, fut pour lui naguère: un éveilleur, un passeur. Mais non. Gros lecteur, Bruno Pellegrino n’aime rien tant que rester chez lui, un livre à la main. Et pourtant, il n’a de cesse d’arpenter le monde. Un an à Bâle durant son gymnase; puis Düsseldorf et Bournemouth pour améliorer sa pratique des langues; sa troisième année universitaire dans l’Indiana; plusieurs mois à Madagascar et en Afrique du Sud entre bachelor et master (travail de mémoire sur l’éditeur Bertil Galland); un semestre à Berlin en 2013 et autant à Venise. Mais aussi Moscou, le Transsibérien, la Mongolie, le Japon…

«Avant chaque départ, j’éprouve un moment de découragement. Comme avant d’aller faire mes courses (sourire). Je dois lutter contre le sentiment que tout est trop lourd. Une forme de paresse.» De paresse? Quelle paresse? Il est constamment à l’œuvre. Et depuis toujours. À 17 ans déjà, il rédige des critiques littéraires pour «Le Passe-Muraille»; et un peu plus tard, pour «24 heures». À 19 ans, sa dissertation sur «Un amour de Swann», jugée la meilleure du canton, lui vaut le Prix Latourette. «Je ne pouvais me limiter à ce seul volume de «La recherche». Pour comprendre Proust, il me fallait lire l’ensemble de son œuvre! J’ai commencé par les quatre premiers volumes et, à Düsseldorf, alors que je travaillais dans un commerce de radio-TV, un job d’été horrible, j’ai terminé les trois autres. Je m’y trouvais chez moi.»

Autre prix, celui du Jeune écrivain 2011 lui vaut la publication de «L’idiot du village» (Buchet- Chastel). «Cette nouvelle découle d’un projet inabouti de roman échafaudé lorsque j’étudiais à Bâle. Il était question d’un village, d’une maison, d’un film. Mais il n’y avait pas d’intrigue.»

Lire même en promenant le chien

À Poliez-Pittet où vit sa famille, le jeune Bruno étonne. «Si ma mère n’avait pas fait en sorte que j’aille prendre l’air de temps à autre et que je me fasse des amis, je serais resté dans ma chambre avec mes livres.» Et sa sœur Olivia de surenchérir: «Il lisait en marchant lorsqu’il sortait promener le chien!» Rien de surprenant dès lors à ce qu’il «fuie les sports d’équipe et les choses en bande». Paradoxalement, l’écrivain œuvre aujourd’hui au sein du collectif AJAR et rédige à six mains le feuilleton littéraire «Stand-by» (Éd. Zoé, 2018). C’est ce trio – avec Aude Seigne et Daniel Vuataz — qui sera honoré demain du Prix de la relève de la Fondation vaudoise pour la culture. «Après avoir défini le sujet, on se répartit les tâches de rédaction. Puis le premier jet est discuté à trois, et modifié… C’est une remise en question de la notion d’auteur.» Tout comme «Vivre près des tilleuls» (Flammarion, 2016), ouvrage de dix-huit écrivains romands signé l’AJAR. Un groupe qui teste l’écriture collective sur le papier, sur scène et à l’écran.

Bruno Pellegrino n’en poursuit pas moins une œuvre personnelle qu’emblématisent «Atlas nègre» (Tind, 2015), «petit précis de jalousie» doublé d’un récit de voyage d’Antananarivo à Pékin, et surtout «Là-bas, août est un mois d’automne», roman inspiré de la vie du poète Gustave Roud et de sa sœur Madeleine. On y retrouve un village, une maison, un film. Dépourvu d’intrigue, mais riche de deux personnages, ce n’est rien moins qu’un petit chef-d’œuvre. En projet, maintenant, un livre pour les enfants. Ne se disperse-t-il pas trop? D’autant qu’il travaille à 80% au Centre de recherches sur les lettres romandes de l’UNIL, en vue d’une édition critique des œuvres de Gustave Roud.

Crainte de la dispersion

«La dispersion? C’est une de mes craintes. Car ce que je fais aujourd’hui est très éclaté. Sur les plateaux de ma balance, je place d’un côté tous les projets collectifs stimulants qui me sortent de ma zone de confort, et de l’autre mon désir d’écrire une œuvre personnelle. Pas facile de trouver l’équilibre. Pas plus qu’entre mon goût des voyages et mon ancrage dans ce pays.» Entre les lettres et les chiffres, par contre, il a choisi. Bruno souffrirait-il de phobie administrative? «Qu’il s’agisse d’impôt, d’assurance… toute cette paperasse l’angoisse, sourit sa sœur Olivia, comptable de son état, son parfait complément. Une fois l’enveloppe ouverte, s’il l’ouvre…, il me la transmet pour que je m’en occupe!»

Autre équilibre délicat: la vie de couple et les relations amicales. Voilà près de deux ans qu’il est en couple avec un garçon. Pendant sept ans, ce fut avec une jeune fille. Il pensait naïvement pouvoir se comporter en public avec lui comme avec elle. «Pour moi, se tenir par la main allait de soi.» Mal lui en a pris. Avec son ex-amie, il se fondait dans la masse. Avec un garçon, il sort du lot. «J’ai été confronté à des insultes et même à des coups. Maintenant je me censure. Mais cette situation me révolte.»

Retour à la littérature et à ses projets futurs. Bruno Pellegrino plaisante: «Mon histoire de village et de maison, je pourrais la reprendre encore douze fois… Peut-être vais-je le faire, d’ailleurs. Ce qui m’amuse, c’est l’idée d’écrire toujours la même chose, sans que cela se remarque.» (24 heures)