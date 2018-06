Les Foo Fighters ont enflammé Berne

Quelque 35'000 personnes ont assisté mercredi soir à Berne au concert du groupe de rock américain Foo Fighters. Même si le stade de Suisse n'affichait pas complet, le public s'est montré enthousiaste.

Peu après 20h00, les Foo Fighters ont fait leur apparition sur la scène. Après un premier «riff» de guitare, le chanteur Dave Grohl, l'ancien batteur du groupe Nirvana, a lancé: «Vous avez dû attendre trois ans. Vous méritez mieux», faisant référence au concert annulé à St-Gall en 2015.

Pendant deux heures et demie, les Américains ont ensuite égrené leur répertoire s'étalant sur plus de 20 ans, allant d'«Everlong» à «The Pretender», en passant par «The Sky is a Neighborhood».

My sister’s in Bern to see Foo Fighters @foofighters and I had to share this :)) pic.twitter.com/Nr42GBRr2z — CristinaLove (@cristinalove79) 13 juin 2018

Foo Fighters, un des meilleurs concerts vu depuis longtemps. 3h de show, magique ! pic.twitter.com/7OkEuUFA9o — Anouchka ???? (@Biobeaubon) 11 juin 2018

Chute à Göteborg

Le groupe des Foo Fighters s'est formé après la mort du chanteur Kurt Cobain et la dissolution de Nirvana au milieu des années 1990. En 2015, la formation de rock avait annulé la fin de sa tournée en Europe après la chute spectaculaire de son chanteur lors d'un concert à Göteborg, en Suède.

Dave Grohl était tombé de la scène peu après le début du spectacle, d'une hauteur de 3,5 mètres. Il était d'abord remonté sur scène et avait recommencé à chanter avant de lancer au public: «Je pense que je viens de me casser la jambe».

Après une heure d'interruption le temps de se rendre dans un hôpital, il était revenu la jambe dans le plâtre, et avait terminé le concert, assis ou en s'appuyant sur des béquilles. Après cette performance, le groupe avait mis fin à sa tournée en Europe et annulé le concert de St-Gall. (ats/nxp)