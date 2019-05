Les activités à faire près de chez vous ce week-end

Une pièce délirante bousculera Montreux

Scène

«Venise sous la neige», comédie mordante, s’invite au TMR jusqu’à fin mai Le Théâtre Montreux Riviera accueille la dernière création humoristique de Michel Toman jusqu’à fin mai. Dans «Venise sous la neige», Patricia reste volontairement mutique le temps d’une soirée, alors qu’elle est invitée chez deux futurs mariés, Jean-Luc et Nathalie, amis de son fiancé Christophe. Désemparé, ce dernier tente de la raisonner alors que de nombreux quiproquos s’installent peu à peu. En effet, Nathalie interprète à sa façon ce silence et croit que Patricia est étrangère, raison pour laquelle elle ne maîtrise pas la langue de Molière. Une pièce aux multiples rebondissements, pour rire et se questionner sur les apparences, bien souvent trompeuses… (aky)

Montreux, TMR

Jusqu’au 27 mai

www.theatre-tmr.ch



Bacchantes furieuses

Scène

La chorégraphe cap-verdienne Marlene Monteiro Freitas s’inspire d’Euripide et présente avec ses treize danseurs «Bacchantes - prélude pour une purge» sur les planches du Théâtre de Vidy. Un spectacle qui fait s’entrechoquer des sentiments antagonistes, entre la démesure de Dionysos et l’appel à la raison d’Apollon. Par le mouvement, l’artiste s’empare ainsi de mythes anciens pour mettre autrement en lumière notre monde contemporain. (aky)

Lausanne, Vidy

Je 9 (19 h), ve 10 et sa 11 mai (20 h)

Rens.: 021 619 45 45

www.vidy.ch



Sknail

Concert

Comme un corps chaud lové dans sa coquille solide, Sknail continue de creuser son paradigme d’un jazz très organique ceint d’une gaine très synthétique. Techno-jazz? Les qualificatifs sont courts face au potentiel émotionnel du groupe romand, volontairement assis à la frontière de nombreux univers. NYA à la voix (ex Silent Majority) et Yannick Barman à la trompette et à l’électronique lustrent les deux cornes du gastéropode, dans un travail subtil de l’électronique au service d’un jazz mystique, avec en fond les sonorités electronica à consommer avec ou sans sauce à l’ail. (fb)

Lausanne, Les Faux Nez

Sa 11 mai (20 h)

Loc.: 021 625 05 54 et sur www.lesfauxnez.ch



Yverdon electro

Concert

Acid Arab n’est pas exactement le Maghreb sous LSD, mais presque. Le trio français s’échine depuis 2012 à cuisiner les musiques orientales dans un format électronique, puisant à la source des deux traditions pour un résultat bien singulier, dans la lignée d’Omar Souleyman et de Fatima Yamaha. Pour entrer dans la danse, éventuellement dans la transe, La Patronne (ex-chanteuse et DJ de Solange la Frange) suivra aux platines, ainsi que Paul Callens, qui assurera le warm-up de la soirée en tant que membre du collectif lausannois La Sacrée Déter. (fb)

Yverdon, Amalgame

Ve 10 mai (22 h)

Loc.: Petzi et Fnac

www.amalgameclub.ch



Cantocello

Classique

Reprenant la formule rodée par Vocello, Pascal Crittin construit un programme autour d’un chœur et le violoncelle de Denis Guy. Intitulé Cantocello, l’ensemble explore un répertoire inédit de la Renaissance à la musique contemporaine. (mch)

Épalinges, Croisettes

Je 9 mai (20 h)

Perroy, temple

Di 19 mai (17 h)

Entrée libre



Orchestre sans chef

Classique

L’Orchestre de chambre des étudiants EPFL et UNIL s’est lancé un nouveau défi: jouer Haendel, Mozart et Fauré sans chef! Il accompagne la harpiste Diane Segard.(mch)

Dorigny, La Grange

Je 9 mai (18 h)

Lausanne, salle Paderewski

Je 16 mai (20 h)

Entrée libre



