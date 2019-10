Les agriculteurs protègent mieux les sols

Cultiver sans labourer, pour protéger le sol. Le concept séduit de plus en plus dans les campagnes: si 297 agriculteurs vaudois ont participé volontairement à la première année du programme SolVaud en 2014, ils étaient plus de 1000 cette année. «Soit presque un tiers des exploitations du canton», calculait Edouard Cholley, responsable production végétale à ProConseil, mercredi à Bavois lors d’une manifestation qui clôturait ce programme. «Les gens sont intéressés, mais prudents. Par contre, dès qu’on leur apporte des preuves, la demande explose.»

Initié par Prométerre et soutenu par le Service de l’agriculture et la Direction générale de l’environnement, ce programme de maintien de la fertilité des sols avait pour but d’encourager les agriculteurs à franchir le pas du «non-labour» en leur accordant des encouragements financiers temporaires. Cela a en tout cas fonctionné pour Pascal Agassis, un des agriculteurs qui accueillaient mercredi sur leurs terres la journée annuelle Swiss No-Till («sans labour» en anglais). «J’avais déjà remarqué que ce système fonctionnait bien chez certains collègues. SolVaud m’a incité à prendre le risque. J’ai commencé par des intercultures*. Puis comme ça se passait bien, je suis passé aux cultures** et aujourd’hui je n’ai plus du tout envie de labourer.»

Neuf mesures étaient proposées aux agriculteurs, dont la plus importante: utiliser les couverts végétaux. «L’idée est de ne plus jamais laisser le sol nu, car il ne peut être vivant que si des plantes y poussent», expliquait Edouard Cholley. Et d’énumérer les effets: «Cultiver en permanence permet d’éviter l’érosion, de réduire l’évaporation, d’améliorer l’absorption de l’eau par le sol, de limiter les fuites de nitrates dans les eaux souterraines, d’amener des éléments fertilisants et de produire de la biomasse qui nourrit la microfaune du sol. Et, en plus, un sol riche fixe beaucoup plus de CO2.»

Au final, les agriculteurs garantissent la qualité de leurs terres à long terme et réalisent des économies, en particulier de carburant. «En arrêtant le labour, je suis passé de 12'000 l de mazout par an à environ 2500 l, témoignait ainsi l’un des participants. Désormais, le soleil et les racines bossent à ma place.»

* Couvertures de sol végétales qui poussent entre deux cultures. ** Cultures de plusieurs plantes en même temps. Certaines ne passent toutefois pas l’hiver, laissant la culture principale se développer seule au printemps.