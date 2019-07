Les bénévoles, petites mains indispensables du Paléo

Sans bénévoles, Paléo n'existerait pas. Ils sont plus de 4900 à donner de leur temps et de leur sueur au plus grand festival open air de Suisse. De jour comme de nuit, impossible de ne pas les croiser sur la Plaine de l'Asse, à Nyon.

Le nombre exact de bénévoles cette année n'est pas encore connu, mais il devrait se situer un peu au-dessus des 4900 personnes, explique Véronique Wettstein, la responsable des collaborateurs, à Keystone-ATS. Ce chiffre est globalement stable ces dernières années.

Canicule oblige, ces derniers jours, le festival a étoffé un peu ses équipes. «Nous avons renforcé nos effectifs à cause de la chaleur, car les organismes sont soumis à rude épreuve dans certains secteurs», note la responsable. «Mercredi, deux personnes m'ont dit qu'elles jetaient l'éponge car elles ne supportent pas la chaleur».

Fidélité

Ces bénévoles s'engagent pour toute la semaine et, dans l'ensemble, ils semblent s'y plaire: il y a des listes d'attente, et ce sont à 85-90% les mêmes qui reviennent chaque été, d'année en année. Une poignée d'entre eux sont là depuis le début du festival, en 1976.

«Chaque année, nous menons une enquête de satisfaction auprès des bénévoles. Les résultats sont excellents. Il n'y a jamais de gros mécontentement. Les critiques sont plus ponctuelles et on essaye de les corriger», ajoute Véronique Wettstein.

Les organisateurs ont défini une quinzaine de secteurs, dont le plus grand est celui consacré à l'accueil et à la sécurité, avec 1000 à 1500 personnes. Chaque responsable de secteur recrute sa propre équipe, souvent par le bouche à oreille. Depuis le début, pour la gestion des bars, le festival travaille avec les sociétés locales.

Esprit d'équipe

Nettoyer les WC au Paléo, est-ce un poste difficile à repourvoir ? «Etonnamment non», répond la responsable. «Dans ce secteur, nous avons un taux de retour énorme. Ils ont réussi à créer un esprit d'équipe très fort. Comme ils ne se voient pas le reste de l'année, c'est un plaisir de se retrouver lors du festival».

Il faut, en principe, être majeur pour devenir bénévole. Mais Paléo engage aussi des jeunes gens, entre 16 et 18 ans. Ces «bénévoles juniors» s'occupent de l'animation de l'espace dédié aux enfants. Ils oeuvrent aussi au lavage des gobelets réutilisables, avec des horaires réduits par rapport aux adultes. «On reçoit beaucoup de demandes», constate Véronique Wettstein.

Pas de salaire

Enfin, les bénévoles, comme leur nom l'indique, ne sont pas payés. Mais ils reçoivent des bons pour manger tous les jours, les boissons sans alcool sont gratuites et ils ont la possibilité d'obtenir trois invitations pour des amis. Ils reçoivent en outre un défraiement de l'ordre de 150 francs, et peuvent loger au camping, avec leur propre tente, dans un espace qui leur est réservé. (ats/nxp)