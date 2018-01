Les choix de la rédaction pour 2018

Entre pop et folklore

Plongez-vous, en janvier, dans l’univers fantasque et pop d’Eun-Me Ahn, la «Pina Baush de Séoul». À Monthey (le 20), la chorégraphe avant-gardiste reprend Dancing Grandmothers, qui raconte l’histoire de la Corée du Sud avec, sur scène, des grands-mères à l’énergie inusable. Le 18 à l’Octogone, place à sa nouvelle création: Let me change your name. Ovations annoncées!

18 et 20 janvier.

Un «Gala» libérateur

Le coup de cœur de Gérald Cordonier

Une célébration collective du mouvement, autant qu’une ode à l’imperfection. Des corps, des gestes. Le chorégraphe français Jérôme Bel revient à Vidy avec son Gala, cette grande fête offerte au plaisir de danser et dans laquelle il entraîne, sur scène, une vingtaine de novices et de pros de la région lausannoise. Généreuse, sensible, humaine, libératrice… cette pièce créée à Avignon en 2013 a été plébiscitée il y a deux ans au bord du lac.

13 au 16 juin.

