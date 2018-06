Les jardins enluminés de Pétrarque

Celui qui a réalisé le dessin ci-contre est mort en 1511, à l’âge de 78 ans. Il s’appelait Bartolomeo Sanvito et sa ville était Padoue. La Fondation Martin Bodmer expose cet été le volume qu’elle possède du «Chansonnier» de Pétrarque, enluminé vers 1500 par Sanvito. Le miniaturiste était au sommet de son art à cette époque, comme en témoigne la finesse exquise de son travail. L’ouvrage est un recueil de poèmes inspirés à Pétrarque par une noble dame provençale, Laure de Sade, aïeule du célèbre marquis. Le jeune homme l’avait aperçue pour la première fois en 1327 en Avignon. Son amour pour elle fut platonique.

Que faisait ce jeune Italien de 23 ans dans le Comtat Venaissin? Il y avait suivi ses parents, chassés d’Italie pour des raisons politiques. Étudiant à Carpentras, il s’attacha au Vaucluse, notamment au site exceptionnel de la Fontaine-de-Vaucluse, d’où surgit la Sorgue. C’était sa «vallée close», un lieu calme et enchanteur, un jardin naturel qui le fascinait.

L’exposition «Des jardins & des livres», à la Fondation Martin Bodmer, à Cologny, ne pouvait pas manquer de rendre hommage à ce poète sensible à la magie des jardins. En ouvrant son volume du «Chansonnier» à la page que nous reproduisons, la Fondation Martin Bodmer dévoile une image riche de détails. Elle illustre le sonnet 280, qui s’appelle «Dans le même lieu elle naquit et mourut». Écrits avant et après la mort de Laure, les poèmes en italien de Pétrarque témoignent d’états d’âme très variés. Dans le sonnet 280, tout va mal. La femme aimée n’est plus là. De la prison dorée de son amour perdu, il voit le phénix s’en aller, la source se tarir, un navire heurter un rocher et le laurier rompu traîner par terre.

«Des jardins & des livres» Jusqu’au 9 septembre à la Fondation Bodmer, à Cologny. Voir: fondationbodmer.org

(24 heures)