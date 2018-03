Les langages du voyage

Immergé dans la langue française à 22 ans lors d’un voyage d’études à Montpellier, le Japonais Akira Mizubayashi n’en est jamais revenu. Parfait bilingue, le professeur tokyoïte «tombé en amour» expliquera sa fascination pour «la langue et la culture de l’autre» à la Haute École pédagogique de Lausanne. L’enseignement du français, dit ce passeur éclairé, l’a rendu «habitant d’un Royaume intermédiaire». Au contact d’une civilisation, le voyageur se dépouille de ses habitudes, «flotte sans ancrage». Ce détachement imprègne les ouvrages d’Akira Mizubayashi. Voir Dans les eaux profondes (Ed. Arléa) où le sexagénaire explore les rituels japonais ancestraux. De la cérémonie du thé à l’art de la conversation en passant par les us aux bains publics, le maître détecte des mécanismes qui peuvent s’apparenter à une véritable géopolitique. L’érudition vole haut ici mais ne risque jamais l’impolitesse d’ennuyer. Rien ne pèse avec ce professeur malicieux qui aime partir d’une anecdote familière pour dériver vers une réflexion ample. Peu conventionnel, le sociologue s’appuie volontiers sur des exemples tirés de films célèbres, Mon voisin Totoro de Miyazaki, ou Pale Rider d’Eastwood. La simplicité des images précise alors des pistes fourmillant d’indices. Le professeur et traducteur Lozerand complétera cette soirée exceptionnelle. (24 heures)