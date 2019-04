Les mots des braqueurs à l'ancienne

Pour l'écrivain de polars Auguste Le Breton, ce sont «les vrais de vrais» qui parlaient ainsi et à qui il a dédié son dictionnaire d'argot. Il y a «Lulu l'Haricot», «Jo le boxeur», «Gaby le flambeur», «Yano les yeux pourris» et quelques autres. Tous ceux-là ont du vocabulaire. En voici quelques perles, des mots qui concernent les casses et leurs auteurs.

A comme Afflure : c'est le bénéfice tiré d'un coup, un gain. Ex: «Jo était content de sa petite taule qui lui laissait en moyenne trente sacs d'afflure.»

Afnaf : moit moit, dirait-on ici. Marcher afnaf, c'est prévoir un partage, un mot dérivé de l'Anglais half. Ex: «Les deux voyous s'étaient mis d'accord. Ils marcheraient afnaf sur tout le butin.»

As: quelqu'un qui est aux as, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui sait faire face. C'est aussi quelqu'un qui est riche. Ex:«Le caissier avait déclenché l'alarme mais Alphonse ne bronchait pas. Dehors, au volant, Milo ne s'affolerait pas. Il était aux as.»

Artiche: c'est l'argent. Le mot vient d'artichaud qui désignait le porte-monnaie. Ex: «Aboule l'artiche! dit le braqueur au caissier.»

Balourds : dans l'expression marcher sous les balourds, cela signifie que le malfrat a de faux papiers. «Pour éviter d'être bourru par les flics, Louis l'Italien marchait sous les balourds.»

Cadennes; les menottes. Ex: «Jo n'avait pas eu le temps de décambuter son flingue. En moins de deux, les poulets y avaient passé les cadennes.»

Casser: cambrioler qui a donné le mot casse pour braquage. Ex: «Avant d'aller casser, Mario planquait la plume sous le pardingue.»

Chabler : frapper violemment. Ex: «Sans même discuter, Mathieu le Corse avait chablé dans le tas.»

Clous: l'attirail du cambrioleur. Ex: «Obligés de se tracer en vitesse, les gars avaient oublié leurs clous sur le tas.»

Dingue: pince-monseigneur. Ex: «Pour turbiner dans les immeubles de rupins, Marceau s'était fait faire une dingue télescopique.»

Emplatre: dans l'expression «marcher à l'emplatre», vivre de larcins. Ex: «À quatre-vingts piges, Bec-de-lièvre savait pas ce que c'était le percepteur et le boulot. Il avait toujours marché à l'emplatre.»

Enquiller: entrer. Ex: «À nous bigler enquiller dans la banque, personne se la serait donné qu'on venait pour un braquage.»

Étourdir: voler, dérober. Ex: «Ç'avait été le comble pour un casseur comme Frifri de se faire étourdir son lazingue dans le métro.»

Fade: part du butin. Ex: «Comme Luciens s'était fait emballer, les gars avaient mis son fade de côté pour le jour de sa décarrade.»

Grisbi: argent, magot. Ex: «Pour remonter un peu de grisbi, il aurait été capable de faire une main tombée dans la sébile d'un aveugle.»

Joncaille: ensemble de bagues, lingots ou objets en or. Ex: «Joseph était déçu de ce casse, quand, au flan, il avait dégauchi la joncaille dans un vieux pot à tabac.»

Lové: argent dans l'argot manouche. Ex: «La tribu n'avait jamais frimé tant de lovés? Plus de cinquante briques qu'il y avait dans la valdingue posé sur le pucier.»

Monter: dans l'expression «monter au braquo», faire un braquage. Ex: «On avait mis six marquotins (mois) avant de monter au braquo.»

Officiel : dans l'expression «de l'officiel», ce qui est authentique comme bijoux ou billets de banque. Ex:«Y avait que Laurent à croire que les biftons de cinq sacs étaient de l'officiel.»

Ouvrier: cambrioleur. Ex: «César le Milanais était coté comme un des meilleurs ouvriers pour déboucler les coffiots.»

Poisser: dans l'expression se faire poisser, être pris. Ex: «Jacquot s'y était pris comme un manche. Il s'était fait poisser sans se la donner des poulagas qui le zieutaient depuis le début.»

Remède: revolver. Ex: «Un voyou en cavale sans remède est comme une belle fille qui arpenterait les Champs-Élysées sans godasses.»

Sucrer: arrêter. Ex: «Après avoir passé toute sa vie au travers, c'était duraille pour Gilles le danseur de se faire sucrer sur un petit casse de rien du tout.»

Taf: part. Ex: «Aussi sec qu'il avait touché son taf du braquage, Raymond le Morphinomane s'est retiré à la camp' avec sa dabe et ses cabots.»

Tierce: équipe de voyous. Ex: «Dans notre tierce, y avait que Bibendum qui avait eu son certif. C'est pourquoi on n'osait pas trop l'ouvrir devant cézigue question Histoire de France.»

Travail: lieu d'un délit. Ex: «La tierce à Pépito avait été crevée sur le travail alors que le coffiot était presque débouclé. Manque de pot!»

Violette: gratification. Ex: «Avec une violette de 300 tickets qu'on refilait au branque, il avait pas à regretter de nous avoir mis sur ce coup-là.»

Mots tirés de «L'argot chez les vrais de vrais» Auguste Le Breton, 1976, Presses de la Cité. (24 heures)