«Les musées peuvent nous aider à digérer la modernité»

Copie conforme de son système politique, la Suisse des musées d’art respire aussi le fédéralisme, avec à chaque canton son musée. Souvent portés sur les fonts baptismaux par une société des beaux-arts ou un cercle d’aficionados, certains se nourrissent d’ailleurs toujours de leur apport. Mais la Suisse des espaces d’art, c’est également un maillage dense, bousculé depuis quelques années par les fondations privées. Les musées ne peuvent donc plus se contenter d’exister, ils doivent tenir et faire preuve de clairvoyance, le professeur de muséologie à l’Université de Neuchâtel, Pascal Griener, ne le cache pas.

Souvent débattue, la question de la surabondance muséale de la Suisse est-elle toujours un sujet?

La Suisse est un pays de collectionneurs, on le sait, sans toutefois imaginer l’ampleur réelle de toutes ces collections qui participent de notre richesse muséale. Un exemple? Avec le legs d’un couple de Zurichois, le Musée Rietberg est devenu l’une des adresses les plus importantes au monde pour voir de l’art chinois hors de Chine! Voilà qui est ce petit pays de 8,5 millions d’habitants, riche d’une diversité qui permet à chaque canton de trouver sa place culturelle.

Mais comment se rendre visible dans cette profusion?

Il ne faut plus se le cacher, une institution muséale, c’est aussi un business, elle ne peut donc pas rayonner sans être au fait de sa concurrence nationale ou internationale. Après… il s’agit aussi de se construire une visibilité dans la durée, grâce à sa force de frappe événementielle naturellement plus imposante que celle liée aux collections permanentes. L’exemple reste le succès phénoménal de la «Great exhibition» de Londres en 1851 qui laissait entendre qu’un tel événement ne se représenterait plus jamais; les exceptions s’appellent le Louvre et le MET à New York. Mais même ces deux-là se doivent de se réinventer. Si on parle du MCBA, reconnu pour ne pas sacrifier sa programmation très sérieuse et très réfléchie aux modes ou si on pense à Plateforme10, avec son emplacement proche de la gare, bien pensé même si cela a déjà été fait, j’ai bon espoir considérant cette ambition d’en faire un quartier culturel également ouvert aux loisirs. Mais pour tenir cette ambition, ces musées en recréation doivent profiter de se poser toutes les questions, que ce soit celles de leur attache avec la cité ou de leurs liens avec la culture internet tout en cherchant à aller au-delà. Sachant que s’il veut créer un visiteur régulier – donc une réputation – un musée doit constamment renouveler le plaisir de la découverte.

Les modes passant, sous quel régime muséal vivons-nous?

Aujourd’hui, on considère volontiers les musées comme des machines à produire des contenus pour un public, des machines intrinsèquement reliées à leur biotope. Ce qui fait des conservateurs des personnes de pouvoir, tout aussi importantes dans le débat contemporain que des économistes ou des politiques, d’autant qu’elles ont pour elles une possibilité d’action bien réelle. Nous vivons dans une époque de l’immédiateté, celle des réseaux sociaux, des fake news, nous vivons donc un présentisme épouvantable, les liens avec le passé ayant été brisés par le capitalisme et le néolibéralisme. Il nous faut donc digérer cette modernité en recréant un lien avec le passé, donc qui d’autres que les musées pour le faire? Le XIXe siècle qui a vécu une cascade de transformations bien plus importante que nous l’a compris très, très vite, nous, un peu moins. Mais il faut absolument revenir à l’objet, support de culture. Il faut réapprendre de ses mises en perspective dans les musées, loin des idéologies plus ou moins cuites.

En affluant dans les musées, le public n’a-t-il pas pris les devants?

Exactement, il a très bien assimilé cette nécessité de renouer avec le passé pour comprendre. J’ai un énorme respect pour le public et si tous les musées sont sur le chemin d’une transition, la pression populaire exigeant qu’ils traitent de sujets qui leur parlent y est pour quelque chose. N’oublions pas que les premiers à l’avoir compris, ce sont les zoos!

