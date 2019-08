Les séries font leur rentrée télé

Guillaume Nicloux, en créateur hors des clous balisés, n’a jamais abdiqué ses rêves. La preuve avec un spectaculaire doublé. Dans «Thalasso», bientôt sur grand écran, il filme l’écrivain Michel Houellebecq en moineau tombé de sa branche philosophique, face à Gérard Depardieu en peignoir, grands crus et petites désillusions planqués dans sa table de nuit. S’il y avait une télé dans leur chambre, sûr que ces Laurel et Hardy improvisés se purifieraient la tronche en matant la minisérie que Nicloux offre sur Arte. Si les séries françaises ces jours, ont le temps assassin pour l’imagination, Guillaume Nicloux n’en a cure. En quatre épisodes, «Il était une seconde fois» plonge dans une carte du tendre chahutée. Voyageant dans le temps via une boîte, Vincent veut reconquérir sa belle Louise. Une épopée intime et sensorielle, une série rare.

De la métaphysique en prime time, est-ce bien raisonnable?

Mes objets sont perçus comme rafraichissants. Car ils s’inscrivent dans un sillon du divertissement qui échappe à la logique, provoque du plaisir au fur et à mesure. Je déteste clore mes histoires.

En la matière, les chaînes officielles ne manquent-elles pas d’audace?

Sans doute. Prenez «Twin Peaks», énorme succès il y a bientôt 30 ans. La série de David Lynch jurait avec l’époque car elle mettait en avant des outils inédits de narration, un impressionnisme d’états atmosphériques, mentaux, teintés d’étrange. Surtout, la résolution, ou pas, de l’intrigue, importait peu. De là, frileux, les producteurs? J’en ai pourtant trouvé.

En ralliant «les intellos «d’Arte et «le grand méchant» Netflix.

Contre-pied amusant, non? «Il était une seconde fois» prouve que des projets sans étiquetage restent possibles. À condition de séduire, bien sûr. Et je suis conscient de ma chance à pouvoir maintenir à ce prix la cohérence dans mon travail. «Thalasso» avec Michel Houellebecq et Gérard Depardieu vient en filiation avec nos collaborations précédentes. Pareil pour cette série et Gaspard Ulliel.

«Thalasso», plus long, donnerait une bonne série. Comme «Il était une seconde fois», un bon film. Alors?

Je choisis le format pour adhérer au plus juste de l’objet scénique. Ensuite, évidemment… «L’enlèvement de Michel Houellebecq» par exemple, a été financé par le département documentaire d’Arte, et vu comme film de fiction en festivals. J’aime ce lâcher prise qui cristallise ce qui peut sortir d’une écriture automatique, juxtaposée à une personnalité d’acteur.

Les séries refoulent l’ambiguïté sur le produit. Êtes-vous anachronique?

Je ne sais. Mais je vais volontiers vers les ombres, vers ce texte non défini par un scénario, qui vibre entre les lignes. Et c’est ça que me donnent les comédiens.

Par exemple?

Hier, j’ai vu «Il était une fois… Hollywood» de Tarantino. À la lecture, ce scénario ne provoque pas grand-chose. C’est Leonardo DiCaprio qui l’envahit de sa chair avec une force saisissante. Je voyais la zone de gris se remplir à mesure de sa présence. Une procédure excitante.

Votre série subjugue par ses portes ouvertes sur le bizarre.

Elle prolonge mon roman de chevet, «L’invention de Morel», de Bioy Casares, qui fascina Alain Resnais et Alain Robbe-Grillet. J’aime me perdre dans des couches temporelles, mécanismes sensoriels, en palier comme des poupées russes. Les questions qui se posent alors m’intéressent plus que les réponses.

N’est-ce pas une attitude rebelle à une ère qui veut tout expliquer?

La psychanalyse vient s’y mêler qui élargit le cadre. En revisitant ces boucles de rêves et d’époques comme dans la série, il ne s’agit plus de déplacement linéaire comme «Les visiteurs». Je voulais jouer avec les codes de l’amour impossible. Et par cette thématique, remoduler la formulation de l’existence à travers le couple.

Pensez-vous à une saison 2 dans ce monde audiovisuel si mouvant?

Il est impossible d’analyser le présent. Pourtant, oser le dire est jugé comme une tare!. A mes yeux, ceux qui ont les réponses sont malgré eux, des menteurs.

«Il était une seconde fois» 4 X 49’, Arte, je 29 août. Puis en replay arte.tv jusqu’au 28 oct.

«Mindhunter»

La 2e saison de «Mindhunter» piège mieux qu’au premier volume parfois rugueux dans sa volonté d’angler à mort le sujet. La précision documentaire sur la naissance du profilage au FBI dans les années 1970-1980 se floute dans un suspense passionnant. Mais le cocréateur David Fincher, expert du tueur en série vérifié de «Seven» à «Zodiac», garde l’équilibre entre chasse à l’homme et vie privée des traqueurs. Ainsi, ces nouveaux épisodes développent encore en miroir un portrait des États-Unis à la fois pragmatiques et prudes. Du costaud aux yeux bleus Holt McCallany au sensible Jonathan Groff, toute une humanité.

Dist. Netflix, 2019, 9 x 50’

«Undercover»

Comme la remarquable série «Beau Séjour», les Belges, ici associés aux Néerlandais, innovent sans perdre leur âme dans «une histoire locale avec de l’argent international». Sur Canal+, puis en mai sur Netflix, «Undercover» a aussi été acheté par la RTS. Ce bijou de crapulerie flamande ravit par son look planté dans un camping au chic bouseux du Limbourg. Le Narcos local y tient audience, baron de l’ecstasy fou de sa poulette. Infiltré par un «vrai faux» couple d’indics (Tom Waes), son réseau vacille. Comme les ripoux dans la police. Si ce résumé semble dopé de clichés amerloques, on en devient très vite accro.

Canal+, 10 x 50’

«L’amie prodigieuse»

Diffusé en décembre sur Canal+, «L’amie prodigieuse», coproduite par la Rai italienne et l’américaine HBO, arrive sur la RTS. Le best-seller de la mystérieuse romancière et toujours anonyme Elena Ferrante a séduit 10 millions de lecteurs dans le monde depuis 2011. Stratégie fine malgré les dollars investis, aucune concession dans son adaptation. Le passage à l’image joue sur la fidélité absolue, de la V.O. napolitaine à la reconstitution «sur le motif» des quartiers pauvres des années 1950, avec des acteurs du cru (ici Lila, interprétée par Ludovica Nasti). Du coup, le sépia donne la tonalité: un album d’images un peu trop sages.

RTS Deux et Replay, 8 x 50-60’

«Years and Years»

Estampillée BBC, «Years and Years» projette un avenir proche avec une plausibilité jubilatoire. Montée du populisme, explosion des flux migratoires, guerres géopolitiques entre les géants du globe et autres crises climatiques déferlent sur la famille Lyons. Au JT, Stephen, Daniel, Rosie et les autres matent une politicienne qui prend toujours plus de place. Et pas seulement parce qu’elle prononce des jurons à la télévision. Emma Thompson lui donne des airs de Marion Le Pen policée. De quoi relativiser les plus banals soucis domestiques en lavant le linge sale dans le grand bain de la sociologie des temps modernes.

MyCanal, 6 x 52’

«Le temps est assassin»

Adapter le best-seller de Michel Bussi, finaud «twisteur» d’intrigues, relevait sans doute de la fausse bonne idée. Avec sa cascade de flash-back astucieux, ses indices semés à part dans un carnet intime, le roman brouille des pistes qui, à l’écran, ne prêtent qu’à confusion. Or l’intrigue repose sur ces voyages temporels, Clotilde revisitant les lieux où, vingt-cinq ans plus tôt, sa famille perdait la vie. Mathilde Seigner, nez et sourcils froncés, grimace, pas convaincue. Pire, le visuel ringard comme un vieux roman-photo donne à la Corse des allures de «Plus belle la vie» qui se prendrait au sérieux. TF1 s’était montré plus doué avec «La mante» sur ce créneau.

TF1 et RTS, 8 x 52’

«À l’intérieur»

Pour sa série de rentrée, France 2 a mis les moyens, débauchant la rare Béatrice Dalle à la télévision, Émilie Dequenne, Mylène Demongeot, Hippolyte Girardot, et même notre Noémie Schmidt. Las… comme ses collègues, et même si le scénario lui donne large matière à exprimer une palette plus large que la série de flics habituelle, la comédienne de Sion ne sauve pas une partition à l’ambition défaillante. Flottant entre enquête de police et intrigue fantastique, «À l’intérieur» a beau inventorier les psychoses, de la schizophrénie à la nymphomanie, ce huis clos en asile psychiatrique ne rend pas fou. Pire, le mal s’aggrave au fil des épisodes.

France 2, 6 x 52’