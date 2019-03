Line Marquis évolue dans le vrai monde

«Je suis un humain profondément social, qui s’exprime et ne recherche pas le statut de l’artiste maudit.» Voilà qui est clair! Il ne saurait en être autrement avec cette attachante Jurassienne (née en 1982) qui a grandi à Courchapoix avant de venir exercer ses talents enchanteurs sur sol vaudois à l’âge de 18 ans. J’ai eu la chance de la rencontrer tôt alors qu’elle excellait dans la gravure anachronique. Depuis, j’aime m’embarquer dans ses balades oniriques, ses paysages aux tonalités irréelles et rencontrer ses personnages attachants autant que mystérieux, dans ses psychédélismes: «Ce monde a besoin d’amour de la vie et des humains», martèle cette artiste au discours cohérent, titulaire d’un bachelor en travail social et d’un diplôme en peinture-dessin à la HEAD en 2009.

Son activité professionnelle, sa créativité artistique dans un atelier lausannois de 23 m2 et son rôle de super­maman d’une fille de 6 ans et d’une belle-fille de 14 ans sont intimement liés: «Création et procréation, qui n’ont que trois lettres de différence, me sont essentielles.» Donner à émerveiller est la base de sa réflexion. À la relative simplicité de ses mises en histoire répond la causticité du propos. La preuve, chez Forma, avec «Atlas»: «Je ne suis pas là que pour dénoncer les injustices ou la péjoration du climat, mais aussi pour amener des propositions encourageantes, donner de l’espoir, de la beauté, poétiser. L’artiste est là pour faire des propositions.» Elle est désormais convaincue de son choix alors qu’il y a peu elle se demandait si la voie de la figuration n’en était pas une solitaire. Aujourd’hui, c’est plutôt l’art «spectaculaire, nihiliste et austère» qui est dans son collimateur. Son potentiel à nous surprendre toujours plus est énorme. L’artiste à suivre, donc… (24 heures)