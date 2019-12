«Lontano» affiche en grand les inclassables inspirés

Indépendante Arlésienne, la maison Actes Sud a toujours soigné son allure, papier velouté beige et format oblong griffant même un style distinctif. Avec une impétueuse originalité dans la frilosité éditoriale ambiante, la voici qui lance Lontano, une nouvelle collection inédite de «Livres-Affiches». Pas ou peu de texte, à peine un titre, pas de biographie introductive… le dimensionnement incongru, à peu près cadré A3, invite à plonger dans des «piscines» bouillonnantes d’idées, avec ses grandes planches de salut arrachées à l’imaginaire. Hasard des premiers titres, le foisonnement rassemble les auteurs qui inaugurent Lontano, formidables et libres crayonneurs servis par ce support inédit. Le Néerlandais Brecht Evens, primé au dernier Festival d’Angoulème, se lâche dans des villes junglesques saturées de couleurs. Le Français Yann Kebbi pratique la même luxuriance trépidante. La Milanaise Gabriella Giandelli, plus classique, garde un fil narratif. Mais ici, c’est à chacun de s’inventer une histoire. C.LE

Collection Lontano Brecht Evens, Gabriella Giandelli, Yann Kebbi Éd. Actes Sud