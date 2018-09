Lozart veut offrir une vitrine aux artistes souvent oubliés

Ils sont jeunes et culottés. Lancelot, Lucas et Martin, trois Vaudois dans la vingtaine, ont lancé en juin dernier Lozart, une association pour donner une meilleure visibilité aux artistes de la région. Complices depuis peu (leur première rencontre date d’il y a à peine deux ans), ces trois passionnés partagent néanmoins la même volonté farouche de rendre l’art accessible à tous. «Ce qui existe déjà ne correspond pas à nos valeurs. Les collectifs restent trop fermés. On avait envie que l’art soit un milieu beaucoup plus ouvert, que l’on se sente bienvenu en entrant dans une galerie. Nous voulions apporter un vent d’air frais ici, bousculer les choses.»

Déterminée et audacieuse, la petite équipe, à coups de culot et de forcing, a mené son affaire tambour battant. «Des demandes de fonds, on en a fait. On a envoyé environ 500 e-mails. On n’a rien lâché!» Et a fini par obtenir ce qu’elle voulait. Aujourd’hui, elle présente sur son site les œuvres d’une septantaine d’artistes (photos, sculptures, peintures, tatouages), les propose ponctuellement dans des galeries éphémères ou dans le cadre d’expositions autour d’un thème précis. Le tout en restant le plus ouvert et le plus objectif possible: «Toute personne qui a envie d’être représentée et de travailler avec nous est la bienvenue. On n’émet aucune critique. Nous ne sommes pas juges de son travail. Le seul critère que nous exigeons, c’est qu’il y ait une démarche artistique et une vraie envie.»

De quoi non seulement donner une visibilité aux artistes parfois oubliés ou mis de côté mais également une belle motivation. «Ce n’est pas toujours facile comme vie. D’être exposé ou, mieux encore, de vendre une œuvre, ça booste!» Et d’ajouter que l’idéal serait bien évidemment de trouver une fondation qui les finance entièrement. Un moyen pour eux de ne pas toucher de commissions sur les ventes (même si actuellement elles ne sont que de 20%) et de permettre ainsi aux artistes de gagner entièrement le fruit de leur travail.

En attendant, le trio multiplie les mandats et vient d’être invité par le Quartier du Flon pour proposer une animation artistique supplémentaire dans le cadre de La Ligne Bleue (lire ci-dessous). Pour l’événement, Lozart a fait appel à sept artistes qui vont s’approprier les rues du quartier lausannois de manière originale: «On aime que les gens se sentent non seulement spectateurs mais aussi acteurs. Pour cette édition, on voulait apporter une touche plus live, jeune et dynamique.» Dans cette idée, l’artiste genevois Saro-One notamment laissera libre cours à son imagination en créant instantanément des graffitis sur des murs en papier cellophane tirés entre les arbres. (24 heures)