Michel Voïta a goûté à tous les succès, populaires et intellos

Michel Voïta entortille des poils de son menton. N’y voyez pas un tic analogue au flic secouant une pièce pendant les interrogatoires, rôle qu’il jouait devant 6 millions de téléspectateurs: il se gratte la barbe parce qu’elle le dérange. «Je déteste avoir ce truc qui pique entre ma peau et l’oreiller. C’est extrêmement désagréable.»

Mais nécessaire pour son rôle de grand-père dans la Fête des Vignerons, personnage principal aux côtés de la petite Julie, fils rouges entre les différents tableaux. Celle de 77 a marqué sa vie, pour la rencontre avec sa femme, Laurence, et pour une révélation sur son identité: «Bien que je venais d’intégrer le Théâtre national de Strasbourg (TNS), j’ai découvert que j’étais aussi fait de cette culture, que la distinction entre deux mondes était idiote. Un moment fondateur de tout ce que j’ai fait ensuite: alterner entre créations dites intellos et choses plus populaires.»

Il avait tissé les premiers liens à son terroir en commençant un apprentissage de vigneron, à 15 ans. «En échec scolaire et en révolte absolue, j’ai intégré là des valeurs que je ne connaissais pas avant.» Avant? De cette enfance difficile, où il éprouva des difficultés de langage, il ne dira rien. Que personne ne lui en parle! Le comédien ne s’encombre pas du passé: il ne cherche pas à connaître les origines précises de son nom (Voïtachevski) ni n’avait conservé une pièce qu’il avait écrite pour Vidy. «Déjà jetée alors qu’il fallait la remonter! Depuis, je garde les textes.» Mais il préfère «regarder vers demain» et se réinventer. TF1 le limoge pour laisser place à une femme? Il donne vie aux mots de Proust, dans un petit théâtre, au chapeau. Un succès depuis, joué plus de 100 fois dans trois pays. Phénix. «De toute façon, à partir de 40 ans, quoi qu’on ait vécu avant, ce n’est plus la faute de personne: il faut décider de qui on est. Mon chantier principal n’a pas été ma maison, construite avec mon fils, mais moi-même. On est forcément cabossé pour faire ce métier!»

À l’écouter disserter sur la vie, s’émerveiller de l’agilité intellectuelle de Starobinski analysant Baudelaire, s’enthousiasmer pour les écrits de Simone Weil sur les mystiques, il paraît pourtant serein. «C’est une lutte! rit-il. L’intérêt de l’existence est de finir moins con.» Un équilibre lié à Laurence, «naturellement douée pour la vie». Fier, lorsqu’il brandit le deuxième roman qu’elle a écrit. «Collaborer nous a pris du temps. Nous sommes très respectueux de l’espace de l’autre. Sauf exception, elle ne vient pas dans ma loge.»

Bâtir sa maison a extrait Michel Voïta du spleen inhérent aux périodes où le comédien ne joue pas. Il vient de finir sa terrasse, devant sa cuisine, où il parle popote. Posture d’acteur peaufinant son image publique? Ce serait faire fi de sa franchise et de la réelle gourmandise qui s’empare de lui: petites lunettes au bout du nez, il détaille des mets épicés et fait goûter de l’épine-vinette, mué en mamma italienne. «On me dit que je suis une mère juive! Je suis aux anges quand je vois toute ma famille attablée, avec mes cinq petits-enfants. Qu’ils aient plaisir à venir souvent me remplit de joie. Je leur cuisine des tonnes de plats. J’adore!»

Bon vivant, mais il se méfie des excès. «Ayant vu les dégâts sur les copains dans les années 80, je me suis mis un point d’honneur à ne jamais mettre de substance entre le jeu et moi, ne serait-ce qu’un demi-verre de rouge. Je monte sur scène toujours à l’eau.» Son timbre grave et sensuel semble avoir tâté whisky ou cigare. «Pas vraiment, même si j’ai été fumeur longtemps. J’ai de la chance d’avoir cette voix.» Envoûtante, elle participe de la beauté du sexagénaire, paraissant sans âge lorsqu’il se passe la main dans les cheveux.

Grain de beauté au coin du regard azur, comme un perpétuel clin d’œil de celui qui ne se prend pas au sérieux: «J’ai endossé sans broncher les costumes les plus improbables pour des TV. Je m’en fous, ça m’amuse. De toute façon, pour les intellos, je me commets dans le populaire et vice versa. Je ne suis pas d’un camp et je ne veux pas l’être!» «Il est entier, appuie son ami le réalisateur Daniel Bovard. Généreux et très drôle!» Comme lorsque Michel Voïta raconte que Jean Bouise, éternel second rôle de grands réalisateurs, l’a empêché de claquer une «actrice insupportable». «Une nuit formidable, où, bourrés, nous avons traversé le hall de l’hôtel à quatre pattes pour rejoindre la discothèque.»

Harold Pinter bouche bée

Pas frimeur pour un sou quand il évoque un souvenir avec l’un des plus grands dramaturges du monde et Prix Nobel: «Je jouais avec Jean-Pierre Cassel et Brigitte Fossey une pièce de Harold Pinter (ndlr: «La Collection», en 2000). Lauren Bacall m’a dit qu’elle en parlerait à «Harold». Pinter est venu! Il a cru que j’étais homosexuel dans le couple que je jouais avec Cassel. Quand je lui ai dit que non, il s’est extasié et m’a embrassé.»

Magnifique compliment pour celui qui a «fait tout faux selon les codes: après le TNS, je suis rentré en Suisse même si on me disait que j’étais mort si je n’étais pas à Paris. Or j’ai travaillé remarquablement. Ça s’est bien goupillé.» «Il est très intuitif et sait prendre des risques», dit le metteur en scène Michel Toman, ancien élève et ami. Si Michel Voïta admet n’avoir connu «que des succès» ces quinze dernières années, il est content d’avoir échappé à la «surcélébrité: putain, ça abîme! C’est une malédiction. Les gens croient pouvoir vivre mieux grâce à la reconnaissance, mais jamais l’extérieur ne console l’intérieur.»

Pour l’heure, Michel Voïta attend son texte pour la Fête des Vignerons en cultivant le lâcher-prise, comme dans son jeu: «Le comédien se place dans l’espace d’avant la phrase, d’où il va réinventer ce qu’il va dire. Il faut oser rentrer vraiment dans ces vides. Tant qu’il me restera un brin de mémoire, je continuerai ce métier sinistré, où on ne sait jamais de quoi demain sera fait.» (24 heures)