«Mon père a créé cette image de râleur»

«Son départ a été doux, il ne s’est pas vu partir», confie Stanislas Nordey, fils de Jean-Pierre Mocky. Au bout du fil, le comédien et metteur en scène rappelle à quel point la passion que son père vouait au septième art l’a animé, inspiré, habité. Jusqu’à la fin. «Il y a encore deux jours, sur son lit, il nous parlait du scénario qu’il écrivait. Il aurait préféré mourir pendant un tournage. J’imagine que son rêve aurait été de crier «moteur!» sur un plateau, puis de faire une crise cardiaque.»

Avec pudeur, Stanislas Nordey raconte sa relation avec son paternel: «Comme tous les plus grands artistes, c’était un père complexe.» Il était aussi, surtout, un homme généreux, drôle et dénué d’amertume: «Comme Gainsbourg a créé Gainsbarre, Mocky a créé ce personnage râleur. Mais il riait tout le temps!» Un éternel optimiste, en somme? «Ce qu’il nous a apporté le plus, à moi, à ma sœur documentaliste, à mon frère journaliste, c’est la passion, l’idée qu’il faut se battre pour ce qu’on aime. Il était toujours dans la projection vers l’avenir.»

Jean-Pierre Mocky était avant tout un cinéaste qui aimait ses acteurs. «Il les poussait à sortir de leur cadre.» Et même si les dernières années ont été moins flamboyantes, il a continué de tourner. Avec la même ardeur. «Ces quinze dernières années, il travaillait dans une autre économie, car il avait moins la confiance des grands producteurs. Il en était triste, mais pas amer.»