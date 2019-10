Nicolas Bedos raconte son père Guy, son ex Doria...

Dans ce palace zurichois, avec un soupir engourdi de nuit blanche, Nicolas Bedos s’ébroue du fond d’un divan crissant ses aises bourgeoises. Comme un canard qui lisse ses plumes au bord du lac, rien ne semble atteindre ce dandy parisien. Au deuxième film, «La belle époque», l’auteur recycle ses tics de fils à papa bobo avec un enthousiasme à peine contrarié de nostalgie. Dans des chassés-croisés temporels étourdissants de maîtrise se croisent les amants d’hier et d’aujourd’hui, la fiction et la réalité, les postures et les êtres. Jadis, alors chroniqueur persifleur, l’humo­riste démarrait ses sketches ainsi: «Pour moi, ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre.» Imaginons, en effet.



C’est loin, ce temps des billets d’humeur?

Pas si long, dix ans, même pas. En fait, je suis venu à la télévision pour y décrocher un prénom. Mais j’avais déjà, toujours en tête, l’idée d’aboutir au cinéma. Les livres, le théâtre, les téléfilms… c’était des lots de consolation. Comme quelqu’un qui rêve de piano et trouve du bonheur à jouer de la guitare. J’aurais pu même m’épanouir dans cet hétéroclisme. Sauf que j’appartiens à une génération qui bouffe du cinéma, s’y exprime, en débat. Un temps perdu d’ailleurs, je ne vois plus ces jeunes gens nocturnes batailler sur Tim Burton, Scorsese ou Quentin Tarantino, des gars très en forme à cette époque.



Ce deuxième film, comme le premier, explose la chronologie. Pourquoi ce pari sophistiqué?

L’histoire l’imposait. Au premier, j’avais envie de raconter l’évolution d’une vie, d’une époque, avec ce désir de cinéma français très romanesque. Moi, j’adore le souffle des sagas flamboyantes, gourmandes, à la Milos Forman, pareil pour les livres. J’aime les fresques biographiques qui charrient plein d’éléments, vous en mettent plein la vue, le bide, le cœur, donnent la sensation d’avoir réellement assisté au fleuve d’une vie. De la naissance à la mort.

Cela ne complique-t-il pas la mise en scène?

Oui, mais c’est aussi une aubaine que ces dispositifs, ils forcent à faire du cinéma, de la musique, à chercher du décor, des transitions narratives. Filmer «bêtement» m’embête, comment dire… Un enfant dirait que c’est un peu moins rigolo.



Ne cultivez-vous pas l’insatisfaction?

Voilà. Il me faut m’amuser quand j’écris, aboutir au film que j’irais voir. Je le répète partout: quand ça ne parle pas de ma vie, je m’ennuie, quand ça n’est que de l’autofiction nombriliste, je m’ennuie aussi.



Quel plaisir, ou pas, avez-vous à projeter dans Daniel Auteuil, celui que vous serez à 69 ans?

Je l’aime beaucoup, déjà. Et dans un drôle de vertige, son rôle implique aussi beaucoup la stature de mon père, quand il était jeune, amoureux de ma mère mais mélancolique. J’aime qu’un récit fictif s’irrigue de mémoire intime. Plein d’écrivains, Zola ou Proust, injectaient leurs souvenirs dans leurs romans. Ce n’est plus une question de pudeur ou pas, cela permet simplement de raconter au plus juste.



Le moment présent ne vous satisfait jamais?

Il aurait été ennuyeux à mourir de résumer le héros à ma personne. Ou à un vieil humoriste sur la touche. Ou un amant éconduit. Notez, cela dépasse l’ennui pur. Je reproche d’ailleurs à l’époque de nous en enlever la tentation. L’autre jour, j’étais à l’opéra, suspendu dans une narration lente. Ce calme délicieux devient rare, tant nous sommes zappés dans un mouvement vertigineux, une confusion anxieuse.



«Il n’y a plus de gauche, plus de droite», dites-vous dans «La belle époque». Un regret?

C’est surtout que privé de ce manichéisme, on ne comprend plus rien! Même si à revoir des archives du temps de mes parents, de leurs amis, leur discours parfois sombrait dans l’angélisme. Mon père, un confident à 85 ans, je le vois si déconnecté de la réalité des entreprises. Il me raconte beaucoup les années 70, le fétichisme qui s’y attache, ce Paris insensé, si culturel, clément, généreux. Mais dans ce film surtout, je voulais montrer que la nostalgie, avant tout, est narcissique, c’est celle de la jeunesse vigoureuse, amoureuse, pleine d’horizons.



Vous fêtez 40 ans, ça vous angoisse?

Il se trouve que ma vie privée est extrêmement chaotique. Les films m’offrent à rêver des réconciliations sentimentales que je ne me permets pas.



L’amour qui dure, y croyez-vous?

J’ai vu des couples qui tenaient 40 ans, pas à la maison, pas chez moi. Mais j’en ai vu. Bien sûr, le sentiment change de nature, les amants ne se bouffent plus des yeux comme des niaiseux. En revanche, et ça, je le vis, rien ne peut détruire le chemin parcouru. Pas même un coup d’un soir, de cœur, de désir, ne peut remplacer cette richesse complice. Ça m’émeut beaucoup. Je suis séparé en ce moment de Doria (NDLR: Tillier), mais quand nous nous retrouvons, ces moments restent inégalables.



Est-elle votre muse ou votre alter ego?

Plutôt mon alter ego, la personne dont je suis le plus proche. Pourtant, nous ne lisons pas les mêmes livres, pas plus que nous n’aimons les mêmes trucs. Doria a très bon goût. Sans être intello, elle ne se plante jamais dans son jugement, au contraire de plein de gens brillants autour de moi. Alors, est-ce qu’on a des envies de cinéma parce qu’on a fait des câlins ensemble? Ou parce qu’on a regardé plein de films avant de faire des câlins? Je ne sais pas comment, mais nos cerveaux sont «affinés électivement».



De toute façon, comment doser romanesque et cynisme?

J’avais écrit un début de film cynique, qui faisait rire tous mes proches, l’histoire d’un type qui détestait tout le monde, lui en premier. De là… Il n’y a que moi qui sais quand le sarcasme devient gluant, impudique. Je ne suis pas un méchant. L’envie de la déconne vient de ma gêne d’une caresse ou d’une gifle trop appuyée. De mon dégoût de la larme facile.