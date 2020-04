«Nous aurions souhaité un message plus clair, mais notre décision était déjà prise»

Billets valables en 2021

Montreux Jazz, Paléo et Sion sous les étoiles ont chacun annoncé travailler sur un «copier-coller» de leurs programmes respectifs pour 2021. Ainsi, pour les trois festivals, les billets et abonnements seront valables l’année prochaine. Contrairement à Sion, Nyon et Montreux n’avaient pas encore levé le voile sur l’intégralité de leur programmation. Seuls certains concerts avaient été mis en vente. Les sésames pour Céline Dion – initialement prévue le 20 juillet sur l’Asse –, Lionel Richie ou Lenny Kravitz – au Stravinski respectivement les 8 et 13 juillet – restent eux aussi valables. Les festivals sont en ce moment en contact avec les artistes pour planifier ce report. «Au Stravinski, une bonne partie de notre programme est déjà conservée et confirmée», assure Mathieu Jaton, patron du MJF, tout en spécifiant que «tout cela va aussi dépendre des autres grands festivals européens et des tournées des artistes». Et donc nécessiter du temps. Même son de cloche du côté de Paléo et de Sion.



Les trois manifestations annulées encouragent les festivaliers à la solidarité en gardant simplement leurs billets et abonnements au chaud. Pour les situations particulières, un remboursement peut être demandé. «Nous ferons notre possible pour mettre en place une solution», a annoncé Paléo dans un communiqué. Il faudra toutefois s’armer de patience durant ces prochains jours. Les trois festivals contacteront les détenteurs de tickets et les démarches de remboursement leur seront explicitées. A.C.