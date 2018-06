«Nous sommes ce qui se fait de mieux au monde»

De l’exigence. De la discipline. De la rigueur. L’École-Atelier Rudra-Béjart, à Lausanne, ne dévie pas de sa trajectoire. Depuis 1992, des danseurs venus des quatre coins du monde viennent s’y former gratuitement. Et intensément, en enchaînant pas moins de dix heures de cours quotidiens, six jours sur sept, entre danse, théâtre, musique et chant. Une formation pluridisciplinaire qui tend vers une tradition de l’excellence. Voire de la perfection, comme en témoigne leur spectacle d’anniversaire qui se déroulera le 30 juin et le 1er juillet prochains au Théâtre de Beaulieu.

Il y a vingt-cinq ans, Maurice Béjart ouvrait les portes de Rudra à Lausanne, après avoir conçu une autre école dans la même veine à Bruxelles en 1971. Rapidement, le ton est donné. Pour lui, Rudra n’est pas seulement une école pour se perfectionner: c’est aussi et surtout un mode de vie intellectuel et moral. Une orientation et une philosophie que Michel Gascard, actuel directeur, tient à faire perdurer.

Vous avez assisté Maurice Béjart dans la création de l’École Rudra il y a vingt-cinq ans. Quel était alors l’objectif?

Maurice Béjart étant à la fois danseur, chorégraphe et pédagogue, il voulait faire une école à la fois pour apprendre les arts – la danse, la musique et le théâtre – tout en offrant à des jeunes des outils pour les amener à se positionner et à créer. Dans notre prochain spectacle, il y a d’ailleurs des passages qu’ils ont eux-mêmes imaginés.

Rudra-Béjart dit offrir un enseigne­ment unique au monde. À part sa gratuité, qu’a-t-il de particulier?

Son côté multidisciplinaire, sa posologie, son équilibre. Nous nous adaptons par rapport à l’époque et aux besoins des jeunes. Il y a cette attente des pédagogues et des élèves de construire au jour le jour et de se remettre en question, c’est une pédagogie active. Sans compter la qualité des professeurs qui viennent ici. Il faut le dire: c’est ce qui se fait le mieux au monde!

Une fois leur formation terminée, quel avenir est réservé à ces jeunes?

Certains sont engagés au Béjart Ballet, mais tout dépend de l’offre et de la demande. De nos jours, il faut être de mieux en mieux. toujours meilleur. Les villes ont de moins en moins d’argent, les compagnies ne sont pas en expansion, bien au contraire. Pour espérer décrocher un contrat, il faut attendre qu’une place se libère et répondre à des critères précis. C’est un métier très difficile.

Depuis l’ouverture, en 1992, observez-vous une évolution?

Notre objectif est resté le même, mais les jeunes qui arrivent ici sont plus blessés et inquiets de leur environnement et de la direction que prend leur vie. Le but de Ruda est d’arriver à les aider à se recentrer et à retrouver une identité. C’était déjà le cas au début, mais il est vrai que la société a énormément changé, elle s’est bouleversée. Nous sommes dans une accélération des troubles, des difficultés sociales et de la violence. Des thèmes qui se retrouvent dans notre prochain spectacle.

Faut-il être plus souple avec la nouvelle génération de danseurs?

Au contraire. Il faut être plus exigeant. Ils ont besoin de rigueur. Il y a un complexe de l’adulte ou une crainte de structurer la jeunesse, mais elle n’attend que ça! L’attention que nous devons lui porter est plus importante qu’avant. Elle doit être construite sur la concentration, la précision – d’où l’enseignement du kendo –, l’engagement, la prise de confiance et de conscience de soi par rapport à une société de plus en plus pernicieuse.

Depuis ses débuts, votre école a accueilli plus de 500 jeunes de 65 nationalités différentes. Vous visez l’interculturalité?

Il y a une volonté certaine de mélanger les cultures, les traditions et les langues. Le grand problème de notre société est la peur de l’autre, de la différence. Arrêtons de mettre des barrières là où il n’y en a aucune! Il est important de faire se rencontrer différentes cultures. C’est la richesse de l’art.

La technique enseignée mélange-t-elle encore classique et moderne?

C’est plus que ça mais, oui, ce sont les deux piliers qui tiennent la danse. Le classicisme est une chose intransigeante, mathématique. C’est juste ou c’est faux. Or il est nécessaire de construire des fondations. En établissant un équilibre dans son corps, on est ensuite libre de faire ce qu’on veut, et pas seulement ce qu’on peut! Le modernisme est, lui, une écriture extrêmement rigoureuse et précise qui, en même temps, donne de la place à l’être et à la pensée. En travaillant ces deux points, on arrive à construire quelqu’un qui va se découvrir lui-même et sa propre danse. Ensuite seulement il va pouvoir se métamorphoser.

Lausanne, Théâtre de Beaulieu Sa 30 juin (20 h) et di 1er juillet (18 h) (24 heures)