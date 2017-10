Leur union est consommée depuis longtemps: une vingtaine de dates dans des lieux pas trop grands, la moindre des choses avant de faire leur coming out lausannois sous les vastes ors du Métropole, ce jeudi soir. Yann Lambiel et Marc Donnet-Monay sont Nous, pas moins, un titre en un seul mot pour un «two-men-show» volubile où les deux camarades de radio (le premier à La soupe, le second aux Dicodeurs) se renvoient la réplique.

«Il a amené le propos, moi la forme», raconte l’imitateur, qui pour le coup imite peu et ose développer «Yann», ce personnage qu’il a toujours camouflé derrière les voix et les mimiques des autres. «Marc avait son personnage, moi j’ai dû découvrir le mien. Au début, je pensais que nous serions dans un rapport du clown blanc (Marc) à Auguste (moi). Très naturellement, les choses se sont révélées plus subtiles que ça, et parfois même inversées!»

A l’origine de cette rencontre scénique, une balade en voiture sur des routes fribourgeoises que l’on imagine nocturne, après un repas que l’on suppose arrosé. «C’était il y a deux ans pile, précise Lambiel. Je terminais à Fribourg les représentations de Get Up!, mon dernier show. Donnet-Monay y jouait Fribug, son spectacle sur les religions. Nos deux équipes sont allées manger une fondue et Marc m’a ramené à Morges. On a eu l’envie de ce spectacle à deux durant le trajet. On a conclu dans sa voiture, en quelque sorte.»

Au menu de Nous, un ping-pong dynamique entre la paire de camarades, alternant considérations sur le monde, philosophie de comptoir, petites absurdités et grosses déconnades. «Je voulais quelque chose de très rythmé. J’ai amené cet aspect-là à Marc, qui a l’impression de faire un show. Lui m’a apporté l’écriture, la concision, et j’ai l’impression de faire du théâtre.»

Les textes ont été écrits en commun, relus et corrigés par chacun avec Jean-Luc Barbezat pour serrer les boulons çà et là, en fin connaisseur des deux oiseaux. «Marc et moi, on se connaissait sans vraiment nous connaître depuis vingt ans. On s’appréciait mais on ne serait pas partis en vacances ensemble. (Un temps.) On n’est toujours pas partis en vacances ensemble, cela dit.» Mais au moins en tournée, qui passera par Yverdon (Théâtre Benno Besson, du 9 au 11 novembre) et Monthey (15 et 16 décembre). La date morgienne, le 16 janvier à Beausobre, est complète. (24 heures)