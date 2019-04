Prince parle d’outre-tombe

En mars 2016, Prince avait donné un miniconcert à New York pour annoncer la publication de ses Mémoires, ou du moins, les cinquante pages déjà rédigées. Quelques semaines plus tard, le 21 avril, le compositeur de Minneapolis mourrait d’une overdose accidentelle d’opiacés, à 57 ans. «Il s’agit d’un compte rendu profondément personnel de la trajectoire d’un homme qui, né Rogers Nelson, en est arrivé au Prince que nous connaissons: l’histoire d’un gamin qui absorbait le monde et créait une vision, avant que la gloire et le succès ne le définissent.»

L’artiste avait demandé à l’écrivain Dan Piepenbring de superviser son travail, soulignant que ce chroniqueur du «New Yorker» et «The Paris Review Daily» , n’avait «rien d’un yes man». Selon ce dernier, Prince entendait «mener une réflexion profonde sur lui-même et sur les idées qu’il pouvait apporter au monde, tout en gardant la mystique et l’aura qu’il avait si soigneusement cultivées».

Selon son éditeur, Random House, l’ouvrage, dont il avait choisi le titre, «The Beautiful Ones», comportera des photographies rares et divers fac-similés. Les partitions manuscrites et illustrées de dessins de l’album désormais mythique «Purple Rain» (1984) y figureront. (24 heures)