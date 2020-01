Prix des réalisateurs d'Hollywood pour «1917»

Le film de guerre «1917» du Britannique Sam Mendes a obtenu samedi le prix des réalisateurs d'Hollywood (DGA Awards). Cette récompense est traditionnellement annonciatrice de succès aux Oscars. Ce prix place Sam Mendes en tête des favoris pour le titre de meilleur réalisateur aux Oscars en février prochain.

«1917», qui suit la course contre la montre de deux jeunes soldats britanniques sur le front franco-allemand pendant la première guerre mondiale, a déjà remporté le prix du meilleur film dramatique aux Golden Globes au début janvier. Il est nominé 10 fois pour les Oscars.

Sam Mendes, qui a déjà reçu le DGA Award il y a plus de 20 ans pour «American Beauty», a dédié son prix à son grand-père, dont la vie lui a inspiré le film. «À tous ceux qui veulent enterrer le cinéma, je dis: pas si vite», a déclaré Sam Mendes en saluant le travail des réalisateurs qui étaient nominés avec lui: Martin Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Once upon a time...in Hollywood), Bong Joo-ho (Parasite) et Taika Waititi (Jojo Rabbit).

(ats/nxp)