Quand le CAC vous offre une évasion numérique en sons et images

Un couple paresse à la maison, plongé dans les écrans. L’un regarde les nouvelles, monopolisées par le Covid-19, l’autre participe à un anniversaire sur Zoom. Des scènes de vie devenues ordinaires en ces temps de confinement. Sauf que dans ce film d’animation, les personnages s’incarnent en tigresse, souris ou lézards…

Réalisé à quatre mains par Meriem Bennani et Orian Barki, «2 Lizards» compte déjà trois épisodes, visibles sur la plateforme digitale du Centre d’art contemporain de Genève (CAC). Baptisé Le 5e étage et accessible depuis le site internet de l’institution, cet espace d’exposition virtuel offre un contenu substantiel, décliné en trois sections. La première a pour nom «Radio» et diffuse un programme éclectique enrichi chaque semaine par Guillaume Sorge, entre raretés, nappes sonores et classiques méconnus.

Soutien aux artistes

Sous l’onglet «Works» se déploient diverses œuvres numériques, déjà vues ou inédites. «Il est indispensable de poursuivre notre soutien aux artistes, qui se trouvent dans une situation difficile en cette période, souligne Andrea Bellini, directeur du CAC. Nous montrons des pièces existantes, mais nous en avons aussi commissionné.» L’Américaine Aria Dean, par exemple, qui propose chaque jeudi une nouvelle vidéo, s’est vu commander une œuvre qui sera publiée le 23 avril.

Quant à Boris Mitic, il mitonne avec «Cartes blanches» une délicieuse «Encyclopédie pop du rien», qui s’augmente hebdomadairement d’un chapitre alliant pictogrammes animés et texte dit par l’acteur Denis Lavant. Enfin, la troisième rubrique, «Words», rassemble interviews, documentaires ou performances, ainsi que des propositions de médiation culturelle autour de l’exposition «Scrivere disegnando», portant sur l’écriture et son ombre.

Ouvert en 2018, Le 5e étage prospère donc depuis la fermeture du CAC à la mi-mars. «On a plus de visiteurs qu’avant, se réjouit Andrea Bellini. Et la moitié vient de l’étranger!» En effet, la fréquentation a été multipliée par 3 entre janvier et avril 2020, pour atteindre 10'100 visiteurs uniques par mois.

