Qui veut un cours privé avec Jacques Dubochet ou les baskets de Yann Marguet?

Aider les plus touchés par le covid-19

Depuis quand? C’est le 23 mars dernier que la Chaîne du Bonheur a lancé sa récolte de fonds pour les personnes les plus touchées par la crise liée au coronavirus.



Pour qui? «Les fonds collectés sont destinés aux plus fragiles, comme tous les autres dons collectés par la Chaîne du Bonheur, explique sa directrice adjointe, Catherine Beaud-Lavigne. Dans ce cas précis, l’argent va à celles et ceux qui sont le plus durement touchés par les conséquences de la crise sanitaire, sociale et économique du coronavirus. Les familles dans la précarité, les sans-abri, les personnes isolées, âgées, handicapées, les personnes au statut juridique précaire, employé/es de maison, sous forme d’une aide financière ou matérielle de distributions alimentaires, de services aux personnes, etc.»



Comment les identifier? «La Chaîne du Bonheur collabore avec des organisations et associations actives sur le terrain avant cette crise et qui connaissent bien ces groupes cibles, reprend Catherine Beaud-Lavigne. Nous lançons des appels à projets autour de thématiques précises comme la distribution alimentaire.»



«Alors On Donne» «C’est une idée magnifique et généreuse d’Aurelia Jaquier, qui a monté l’opération en un temps record. Cette une action qui démontre bien la proximité malgré la distance sociale, une solidarité qui fait la force de notre pays. Je suis très fière de recevoir le produit de ces enchères, c’est une grande marque de confiance.»



Combien? Plus de 30 millions de francs ont été récoltés à ce jour, mais «les besoins sont de toute façon bien plus grands que ce que pourra collecter la Chaîne du Bonheur!» tempère sa directrice adjointe.