Record pour un tableau de Magritte à New York

Genève Un diamant rose de 18,96 carats va être vendu mardi à Genève par Christie's, qui en attend jusqu'à 50 millions de dollars. Plus...

Peinture Le musée d'art moderne de New York (MoMA) présentera cet automne une exposition sur le peintre belge René Magritte, la première en plus de 20 ans dans la ville. Plus...