Rochette, l’homme qui murmure à l’oreille du loup

Le Grand Prix du livre de montagne 2019 honore «Ailefroide», c’est aussi le premier récit autobiographique de Jean-Marc Rochette. L’ancien guide retrace sa chute terrible en 1976, quand son destin bifurqua. «Avec le recul, mon accident m’a sauvé. Sans ça, j’aurais continué dans l’alpinisme avec, à cette époque, de fortes probabilités d’en mourir, comme tant d’autres autour de moi.» Et de conclure avec une lucidité sereine: «Je n’étais pas si doué que ça, je n’étais pas Loretan, ni Troillet, ni Messner. Je me serais retrouvé guide dans ma vallée, et voilà.» Les mois d’hôpital, «expérience douloureuse et choquante», finissent de fracasser sa vision du monde. «Là, en racontant, ça semble des histoires très noires. Mais c’est la vie en face.» Avec ensuite, des horizons neufs, à Berlin durant huit ans où il pratique peinture et sculpture, puis le retour au pays. «L’art, c’est pour dire la poésie du silence. L’ennui, c’est quand, dans ce monde, vous êtes tributaire d’un système clientéliste qui aime ou pas, pointe des tendances, tout ça. Je suis plus populaire en BD. «Ailefroide» ou «Le loup», j’en ai déjà vendu 30 000 exemplaires en quelques mois. Ça me permet d’échapper aux contraintes financières et de vivre librement de ma peinture.»



Le succès est venu sur le tard, le sexagénaire le vit en quasi-autonomie près de La Bérarde, au creux du massif des Écrins. «Mon modèle, ça reste le roman «La route» de l’Américain Cormac McCarthy.» Et la blancheur des toiles, c’est son potager secret? «Absolument! Je veux me sentir libre comme les types dans les grottes de Lascaux qui peignaient ce qu’ils voulaient. Ces gens comme Louis Soutter (1871, Morges - 1942, Ballaigues), des inclassables qui se fichent des considérations d’argent.» Rochette aussi est «un peu fou», quand il dézingue les canons de la BD en cadrages foudroyants, minute l’éternité en plages contemplatives. «J’exporte dans mes bouquins un style pictural qui a pu, parfois, secouer les fans de ligne claire franco-belge ou de mangas. Je suis très inspiré par l’œuvre de Goya, l’expressionnisme allemand, les envolées du réel chez Soutine. Loin du lénifiant, c’est âpre, agressif, mais mes sujets, le loup, la mort, ne le sont-ils pas? Au lecteur de rentrer là-dedans.» D’autres auraient documenté un cadre sublime, lui le dématérialise. «Chacun voit comme il est habitué à voir. Les Chinois retiendront du paysage ses rapports de flux et de vitesse. Moi, la nature m’apparaît dans ses tensions de roches tectoniques, ses lignes de force.» Pourquoi avoir attendu si longtemps pour «Ailefroide»? «Je ne dessinais pas assez bien il y a 20, 30 ans. Et puis il a fallu me convaincre que mon histoire n’était pas banale.»



