Sortir ce week-end: le choix de la rédaction

Scène

«La transformation»

Après s’être servi du côté de l’architecte Peter Zumthor, la Cie Un Tour de Suisse puise cette fois à la source de la modernité avec les textes d’Adolf Loos. Hélène Cattin et Anna Hohler ont composé un nouveau spectacle basé sur les chroniques féroces de ce précurseur de l’architecture moderne, pourfendeur de l’ornement et esprit intransigeant. Une proposition ludique qui se couple avec une dégustation de vins. Attention à ne pas mettre en danger la ligne droite! – (bs)

La Tour de Chenaux, Domaine Wannaz

Je 30 janvier et je 6 février (19h30)

Rens.: 021 799 21 40

www.cieuntourdesuisse.ch



Jazz

Live in Vevey

La saison de Live in Vevey se poursuit à l’Oriental avec une excellente formation, Travelers, celle que le saxophoniste Nicolas Masson a menée dans ses paysages intérieurs et dont témoigne l’album du même nom pour ECM. À ses côtés des collègues suisses du prestigieux label allemand en la personne du pianiste Colin Vallon et du bassiste Patrice Moret. Pour rythmer les beaux accidents de ce voyage musical, le batteur Lionel Friedli. Un quartet d’exception qui officiera sur les migrations et métamorphoses au foyer du théâtre veveysan jusqu’à samedi soir. – (bs)

Vevey, L’Oriental

Jusqu’au sa 1er février (20h30)

Prix libre

www.liveinvevey.ch



RAU

De Monk à Mingus

Le tromboniste Davide Piersanti, le guitariste Marco Papa et le batteur Francesco Miccolis se sont rencontrés dans un festival de cinéma berlinois pour improviser sur des films en noir et blanc des années 30. De cette alliance initiale est née la formation RAU, férue de Monk et de Mingus, mais surtout d’improvisation sans concession. Pour sa venue à Lausanne, le trio s’adjoint les services de Pierre Audétat, trublion du sampler qui devrait encore faire sauter leur musique dans une autre dimension. – (bs)

Lausanne, 2.21

Je 30 janvier (21h)

Rens.: 021 311 65 14

www.theatre221.ch



Humour

Unplugged

Lauréat du Prix de l’humour 2019 de la Société suisse des auteurs, l’humoriste Nathanaël Rochat, originaire de la vallée de Joux, fera trembler les planches de l’Azimut avec son spectacle en tournée «Live Unplugged». Doté d’un caractère imperturbable, il thématise dans ce stand-up autant de thématiques qui lui sont chères et concernantes pour sa génération, notamment la pauvreté, le sexe et la drogue… toujours avec beaucoup de talent! – (aky)

Estavayer-le-Lac, L’Azimut

Sa 1er février (20h30)

Rens. 026 535 57 33

www.l-azimut.ch



Classique

Odyssée électrique

Inventé par Léon Theremin en 1920, le thérémine est le premier instrument électronique et se joue par des gestes de la main dans les airs. Pour fêter le siècle de cette invention qui a ouvert la voie aux synthétiseurs, le cinéma City Club projette un documentaire sur la vie de cet ingénieur russe. Le concert qui suivra avec l’ensemble Contrechamps accueille Carolina Eyck, la nouvelle égérie de l’instrument. (mch)

Pully, City Club

Di 2 février (15het 17 h)

Rens. 021 711 31 91

www.cityclubpully.ch