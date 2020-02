Sortir ce week-end: le choix de la rédaction

Danse

La relève à Beausobre

Les jeunes pousses de la danse sont attendues, ce samedi, à Morges, au Théâtre de Beausobre, pour participer au 6e Concours international de danse de La Côte. La compétition, dirigée par Cecilia Mones et Mateusz Kowalek et destinée aux artistes entre 9 et 20 ans, entend aussi donner une chance aux jeunes Helvètes, souvent exclus de la finale des compétitions prestigieuses comme le Prix de Lausanne. À la clef, des stages en Suisse et à l’étranger permettront peut-être de faire décoller une carrière. - (aky)

Morges, Théâtre de Beausobre

Sa 22 fév (8h20-18h30)

www.concoursdansesuisse.com



Scène

«Boîte à gants»

En laine, cuir ou dentelles, des gants délaissés reprennent vie dans la boîte-atelier de Monsieur Paul et Monsieur Michel. À Lausanne, au Petit Théâtre, Clément Paré et Grégory Truchet ouvrent dès samedi leur «Boîte à gants», fable onirique sertie de comptines, de chansons et d’historiettes farfelues (dès 3 ans). Grâce à Messieurs Paul et Michel, ces gants deviendront les héros d’un conte extraordinaire. – (nr)

Lausanne, Le Petit Théâtre

Sa 22 fév., di 23 (11 h, 14 h et 17 h). Jusqu’au 26 fév.

Rens. 021 323 62 13

www.lepetittheatre.ch



Charlie en prison

Qu’est-ce que «Le théorème de Charlie»? Thaïssa Kolb et Nina Quartenoud le démontrent de jeudi à dimanche au Café-Théâtre de la Voirie à Pully. Le synopsis? En prison, Charlie retrouve tous les jours les autres détenus dans le quartier communautaire. Petit à petit, les liens se nouent et se défont, et les secrets se révèlent… – (nr)

Pully, Café-Théâtre de la Voirie

Je 20 fév., ve 21, sa 22 (20 h 30) et di 23 (17 h)

Rens. 076 324 34 52

www.theatredelavoirie.ch



Concert

Lula Pena

Chanteuse, compositrice, guitariste et poétesse portugaise, Lula Pena aime prendre son temps: elle n’a sorti que deux albums depuis 1998. Cela ne l’a pas empêchée de s’assurer du soutien d’un public fidèle, qui sera aux premiers rangs de son concert nyonnais, dans le cadre impeccable du temple. L’occasion de savourer au mieux sa voix et son jeu de guitare unique, l’un et l’autre au service du phado (elle aime l'épeler ainsi) ou de la bossa-nova, chantés en portugais, français, anglais, espagnol, italien... et grec. Un concert sans frontières. - (fb)

Nyon, temple

Ve 21 fév (20 h 30)

Concert assis, loc. 022 361 44 04

www.usineagaz.ch



Classique

Le chant du cygne

L’ensemble A Corte Musical file la métaphore du chant du cygne pour exprimer l’adieu face à la mort dont l’origine viendrait de l’Antiquité. Les musiciens réunis par Rogério Gonçalves parcourent l’Espagne, l’Angleterre de Purcell, Dowland et Gibbons, l’Allemagne de Meister et l’Italie de Cesti et Landi en quête de consolation et de réconfort. - (mch)

Lausanne, Villamont

Sa 22 février (18 h 30)

Rens.: 079 389 09 48

www.lesgoutsreunis.com