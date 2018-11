Sortir ce week-end: le choix de la rédaction

Théâtre

Kafka inspire

Inspirée en 1994, par le journal de Franz Kafka, la pièce de Jean-Luc Lagarce suit la vie incertaine d’une troupe de théâtre dans un pays en pleine crise. Après une représentation, les comédiens se retrouvent pour fêter les fiançailles du jeune premier et de la fille des directeurs. La compagnie l’Outil de la ressemblance, menée par Robert Sandoz, se frotte une fois de plus à la question de l’intégration de l’artiste dans la société. Comme Kafka la guide, la clairvoyance s’impose avec une drôlerie cruelle. - (cle)

Yverdon-les-Bains, Benno Besson

Je 22 et ve 23 nov. (20 h). www.theatrebennobesson.ch

Haut vise «Limites»

Nicolas Haut ne se connaît pas de limites, du moins il le proclame dans son dernier spectacle «avec des hauts et des bords». Belge de naissance, Romand d’adoption depuis plus de trente ans, le comédien se passionne pour la mince frontière entre la réalité et la fiction. Là, sur le fil, il se délecte de repérer les barrières du politiquement correct. À 45 ans, et son ticket semble toujours valable, rien ne semble mieux le combler qu’une date de péremption ou un périmètre à dépasser, un cadre à défoncer ou une borne à franchir. En somme, un humoriste à surveiller sur tous les contours. - (cle)

Vevey, théâtre de la Grenette

Je 22 et ve 23 nov. (20 h). www.theatregrenette.ch

Concerts

Légende jazz

Pionnier de l’éthio-jazz, membre du Willias Band et collaborateur de Mulatu Astatke, Hailu Mergia est l’un des pianistes et organistes phares de la scène éthiopienne des années 70. Au début des années 80, il s’installe à Washington et devient chauffeur de taxi avant que Brian Shimkovitz, du blog et label Awesome Tapes From Africa, le retrouve en 2013. Le dénicheur de talents oubliés réédite une cassette de l’un de ses albums, «Hailu Mergia and His Classical Instrument», un enregistrement de 1985 combinant tradition et modernité via accordéons, synthés et boîte à rythmes. Remis en selle, Hailu Mergia a sorti «Lala Belu» en début d’année, une vision contemporaine sur un éthio-jazz bien vivant. - (fb)

Lausanne, Le Bourg

Ve 23 (20 h 30). www.salopard.ch

Tord Gustavsen à Yverdon

L’époque était aux trios menés par des pianistes nordiques comme le Suédois Esbjörn Svensson. Le Norvégien Tord Gustavsen lui emboîtait le pas, décrochant la première place des charts de son pays avec «The Ground» en 2005. Suivait encore «Being There» en 2007, puis plus rien – en trio – jusqu’à cette année et «The Other Side». Élégance des retrouvailles à Yverdon sous l’égide de Nova Jazz. B.S.

Yverdon-les-Bains, CMNV

Ve 23 nov. (20 h) Rens.: novajazzyverdon@gmail.com www.novajazz.ch

L’Échandole sur le fil

Sara Oswald a baladé son violoncelle au travers de nombreuses et riches collaborations: Sophie Hunger, The Young Gods, Pascal Auberson, Colin Vallon, etc. Pour la première fois, elle offre à son instrument un rôle sur mesure – un premier rôle, en fait. En compagnie de l’ingénieur du son Bertrand Siffert (Young Gods), la musicienne lui a composé un voyage fait de pièces oniriques et foisonnantes, envoyant valdinguer son violoncelle vers de nouveaux possibles. Elle joue aussi de sa voix, d’un piano et d’électronique. En fin de soirée, elle sera rejointe sur scène par Laure Betris (Kassette) et Émilie Zoé pour jouer avec des courts-métrages forcément expérimentaux. - (fb)

Yverdon, l’Échandole

ve 23 nov (21 h) www.echandole.ch

Humour

Un Belge en mission

Le Belge Bruno Coppens s’avoue «Lover Booké», et pour cause. Chargé de sauver la planète, ce baroudeur de l’humour francophone, ancien du «Fou du roi» ou des «Dicodeurs», se perd dans les curiosités multiples de la société moderne. Ainsi de ce geek qui vit en couple avec Siri, la voix de son téléphone, ou de cet autre qui consulte pour pouvoir afficher «burn-out» dans son curriculum vitae. - (cle)

Payerne, Hameau-Z’arts

Je 22 (20 h 30). Rens.: 026 660 13 12 www.hameau-z-arts.ch

Classique

Euterpe vagabonde

L’Ensemble vocal Euterpe aime bien de temps en temps faire un pas de côté hors du répertoire purement classique. Avec la complicité bondissante de Michel Tirabosco à la flûte de Pan et du souffle ardent de Stéphane Chapuis à l’accordéon, les choristes de Christophe Gesseney offrent des échappées belles en direction du tango, des musiques klezmer et tsigane et des chants hébraïques. - (mch)

Saint-Sulpice, église

Sa 24 (18 h). Lausanne, Saint-François Di 25 (17 h). www.ev-euterpe.ch

Orgue à Morges

Les dimanches d’automne font rayonner les orgues de Morges. Le festival d’orgue offre carte blanche à Anne-Lise Vuilleumier-Luy, organiste titulaire au temple de Morges, mais jouant ici sur l’instrument de Saint-François-de-Sales. Avec le violoniste Jean-Baptiste Poyard, elle propose une «méditation automnale» traversant les siècles, de Sweelinck à Messiaen. - (mch)

Morges, église Saint-François-de-Sales

Di 25 (17 h). Entrée libre. www.festivalorguemorges.com