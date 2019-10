Sortir ce week-end: le choix de la rédaction

Scène

Le journal de Frida

Icône féministe, artiste singulière, esprit iconoclaste, figure tragique, énigmatique, ambiguë… Comment faire le tour de Frida Kahlo? Sous la baguette de Pascal Rinaldi, la Cie de l’Ovale brosse un portrait fantasque et coloré de la passionaria mexicaine dans «Frida jambe de bois», pièce musicale inspirée de son journal intime. Lorenzo Malaguerra signe ce spectacle enlevé, à découvrir jeudi et vendredi au Crochetan, à Monthey, puis le 30 oct. au Reflet, à Vevey, et le 31 oct. à Beausobre, à Morges.

Monthey, Crochetan

Je 24 oct. et ve 25 (20 h)

Rens. 024 475 79 09

www.crochetan.ch



«Ich bin Charlotte»

Avez-vous déjà entendu parler de Charlotte von Mahlsdorf? Le comédien Thierry Lopez dit tout sur cette icône de la culture pop berlinoise dans «Ich bin Charlotte», au Théâtre du Martolet, à Saint-Maurice. Nommé aux Molières 2019, ce solo adapté de la pièce «Je suis ma propre femme», de l’Américain Doug Wright, perce le mystère d’une personnalité fascinante, née homme en 1928 et devenue Charlotte dans un contexte de persécution des travestis et des homosexuels.

Saint-Maurice, Th. du Martolet

Sa 26 oct. (20 h 30)

Rens. 024 485 40 40

www.theatredumartolet.ch



«Destiny»

Un vent de sensualité souffle sur la salle Métropole jusqu’à dimanche. «Destiny», le nouveau spectacle de Gregory Knie – fils de Rolf, représentant de la septième génération – garde l’esprit de son précédent show, «Out of control», mariant érotisme et acrobatie. Cette fois, il a convié 16 artistes de 11 pays, dont le Suisse Nick Beyeler avec son numéro de tube de plastique aérien. En maître de cérémonie, l’Australien Reuben Kaye

Lausanne, Salle Métropole

Je 24, ve 25, sa 26 oct. (20 h 30), di 27 (19 h 30)

www.sallemetropole.ch



Concert lyrique

Voix féminines

Ce dimanche, le troisième et dernier concert du Festival Oron Classics 2019, au temple moyenâgeux de Châtillens, sera placé sous le signe de la féminité. Après les harpes, un duo de chanteuses lyriques accompagné d’un piano interprétera des airs de compositeurs tels que Massenet, Chausson, Fauré ou Mozart. Marie Lys, soprano habituée des grands chefs, a aussi été lauréate du 1er Prix au Concours d’opéra baroque Cesti en 2018. La mezzo-soprano Carine Séchaye vient quant à elle d’incarner Mercédès dans «Carmen» au Grand Théâtre de Genève.

Oron, temple de Châtillens Di 27 oct. (17 h)

Saint-Maurice, Théâtre du Martolet

Rens. 079 241 07 14

Georges.locher@locher-energie.ch





Automne musical

Organiste à Ollon

C’est dans le joli village d’Ollon que la 11e édition du festival Automne Musical ouvre le bal ce dimanche. Un récital d’orgue avec le musicien Pierre Yves Fleury, organiste à la paroisse d’Ollon-Villars, plongera dans quelques chefs-d’œuvre mélancoliques ou plus conquérants, des XIXe et XXe siècles, à l’image de «La mort de Mélisande», extrait de «Pelléas et Mélisande» de Gabriel Fauré, ou du «Cygne», extrait du «Carnaval des animaux» de Camille Saint-Saëns. L’entrée est gratuite, avec une collecte à la sortie.

Ollon, temple Di 27 oct. (17 h)

www.automne-musical.ch





Concert

Croc’ the Rock sur le fil

Fondé en 2012 par Les Amateurs de bon son, le Croc’ the Rock trouve ses marques, lui qui l’an dernier attirait quelque 2200 fans. Fidèle à ses envies de défricher le rock hors des circuits commerciaux et à garder taille humaine, la 8e édition de Croc’ the Rock ratisse large cet automne à Étagnières. Avec notamment Nick Waterhouse (vendredi), The Heavy (samedi) et The Mystery Lights (samedi) en têtes d’affiche, les organisateurs sentent néanmoins qu’ils franchissent un cap. «Nous pouvons désormais attirer des pointures, note ainsi avec satisfaction le programmateur Raphaël Martin.» Le Croc’ the Rock innove cette année. Ainsi la soirée de vendredi se conclura par des DJ, celle de samedi par un karaoké. De quoi réviser ses classiques.

Étagnières, salle de l’Étang Du je 24 au sa 26 octobre. Prix: 27 fr. par soir, abonnement 55 fr. www.croctherock.ch