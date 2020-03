Sortir ce week-end: le choix de la rédaction

Jeune public

«Pour hêtre»

Un arbre qui pousse vers le haut et vers le bas, vers l’intérieur ou vers l’extérieur. Les habitants de la forêt paraissent statiques, et pourtant, ils bougent, s’épanouissent, se tordent, vivent et meurent. Comme nous. Dans «Pour hêtre», les circassiens de la Cie Iéto tresse une fable autour du bois brut comme métaphore de la vie. À découvrir vendredi et samedi au Théâtre de Grand-Champ, à Gland (dès 6 ans). – (nr)

Gland, Théâtre de Grand-Champ

Ve 6 mars (20h), sa 7 (17h)

Rens: 022 354 04 70

www.grand-champ.ch





«Nota Bébés»

Le marionnettiste Guy Jutard convie les tout-petits à faire le grand saut dans les arts de la scène avec un spectacle conçu pour le très jeune public (dès 1 an). Sur la scène du Foyer des Pâquis, à Saint-Sulpice, la comédienne Sandrine Girard et la marionnettiste Annemarie Roth Baud racontent des histoires de soleil éclipsé par des nuages ou d’un chat qui épie les oiseaux dans «Nota Bébés», programmé par Zigzag Théâtre. – (nr)

Saint-Sulpice, Foyer des Pâquis

Sa 7 mars (11h et 16h), di 8 (11h)

Rens: 079 271 12 89

www.zigzagtheatre.ch



Scène

Lire aussi: Le conte de fées des petits rats lausannois

200 chanteurs

Sous les charpentes du Café-Théâtre Barnabé à Servion, 200 chanteurs de quatre générations ouvrent le journal intime de leur «Tribu». Les interprètes racontent les joies et les déceptions, les rêves de chacun, les grands et petits moments, invoquant Aznavour, Goldman, Maurice Chevalier ou encore Coldplay dans ce spectacle musical à savourer (avec ou sans repas) de vendredi à dimanche. – (nr)

Servion, Barnabé

Ve 6 mars (20h30), sa 7 (14h et 20h30) et di 8 (14h30)

Rens: 021 903 09 03

www.barnabe.ch





Concerts

Déclaration chorale

Toute déclaration est bonne à prendre, qu’elle soit d’amour, d’impôts, des droits de l’homme… Mais elle n’est pas toujours facile à dire et peut parfois verser dans l’absurde, voire dans la catastrophe. C’est ce point précis qui a inspiré la directrice du chœur de l’Usine à Gaz, créé en 1998 et qui s’est déjà attaqué à des spectacles comme «On a tous quelque chose de Johnny» ou «Starmania». Sous l’angle du burlesque, il explore le thème de la déclaration via des chansons telles que «La tendresse» de Bourvil, «Couleur café» de Gainsbourg ou encore «La Java martienne» de Vian. – (fb)

Les Morettes, salle communale

Je 5 mars (19h30), ve 6 et sa 7 (20h30) et di 8 (17h)

Rens: 022 994 31 23

www.usineagaz.ch







Stress aux Docks

«Sincèrement». L’automne dernier, Stress a marqué son retour avec un album en forme de confession et de retour à un rap carré et inspiré. Jamais Andres n’était allé aussi loin dans l’introspection ni assumé ses racines multiples et ses ancrages nombreux (romand et alémanique, rap et pop, underground et glamour). Son passage aux Docks est aussi son retour dans les terres de son adolescence, où il insuffla les premiers beats rap. Comme1flocon, qui ouvre les feux, compte parmi la jeune garde que Stress influença. – (fb)

Image: Odile Meylan

Lausanne, Docks

Ve 6 mars (20h30)

www.docks.ch





Lire aussi: La touche de Lang sur les courbes de Känzig

Classique

Putsch médiéval

Wulfstan, le chantre de la cathédrale de Winchester, relate l’épisode du 19 février 964, quand les chanoines ont été brutalement remplacés par des moines sur décision de l’évêque, pour conduites licencieuses. Il mentionne ce fameux jour en citant les chants interprétés par les chanoines au moment de l’arrivée des moines. Un bon millénaire plus tard, l’Ensemble Dialogos narre cette histoire en musique dans une église lausannoise. – (mch)

Lausanne, Villamont

Sa 7 (18h30)

Rens: 079 389 09 48

www.lesgoutsreunis.com







Warum?

Brahms, Mendelssohn, Rheinberger: trois compositeurs qui ont su allier leur style romantique et celui de la musique ancienne dans leur musique sacrée. Dans ce programme a cappella des Vocalistes romands, Renaud Bouvier dirigera en particulier le motet «Warum ist das Licht gegeben dem Mühseligen?» de Brahms, l’une des plus belles pages chorales dont le «Pourquoi» initial est à la fois un cri et une consolation. – (mch)

Pully, église du Prieuré

Di 8 mars (17h)

Entrée libre

www.vocalistes.ch