Sortir ce week-end: le choix de la rédaction

Classique

Accessoires & commentaires

Chaque année, l’Ensemble contemporain de l’HEMU est en résidence au Théâtre2.21. Pierre-Stéphane Meugé a concocté un menu insolite, mélangeant instruments de musique détournés et objets courants utilisés pour faire des sons littéralement inouïs. Certaines œuvres sont commentées par les protagonistes quand d’autres évoluent à la limite du silence. – (mch)

Lausanne, Théâtre 2.21

Je 27 fév., ve 28, sa 29 (20h)

Rens.: 021 611 65 14

www.theatre221.ch



Un roi & des dieux

L’Ensemble vocal Cuadrinio de Pully a imaginé un spectacle musical et théâtral, autour des tragédies lyriques «Alceste», «Atys» et «Armide» de Jean-Baptiste Lully. Un fil rouge reliant les différents extraits établit un parallèle entre les héros mythologiques et les amours contrariées du jeune Louis XIV et de Marie Mancini. – (mch)

Pully, église du Prieuré

Ve 28 fév. (20h)



Moudon, église Saint-Étienne

Di 1er mars (17h)

Rens.: 078 794 06 47



www.cuadrinio.ch



Musique

Rock & raclette

Dans la Grande salle du Petit-Mont ce samedi, la raclette et le rock’n’roll s’inviteront lors d’une soirée qui porte aussi un nom hybride: Racl’n’Roll. Au programme, des tubes incontournables d’AC/DC, de Pink Floyd et des Rolling Stones, interprétés par Waxted. Le tout mélangé aux senteurs envoûtantes des meilleures meules de fromage de la région. Un pari osé! – (aky)

Le Mont-sur-Lausanne, Grande salle du Petit-Mont

Sa 29 fév. (19h30)

Rens. 076 324 34 52

www.lemontsurlausanne.ch



Calpini à Vevey

À l’enseigne de Live in Vevey, le batteur et électronicien Christophe Calpini fait vibrer ses cordes sensibles au foyer de l’Oriental. L’ancien collaborateur de Bashung et membre de groupes tels que Stade, Dog Almond et Mobile in Motion s’entoure des violons d’Estelle Beiner et de Delphine Touzery, de l’alto de Priscille Oehninger et du violoncelle de Sara Oswald pour propulser ses sonorités dans la cisaille des archets. Une musique de chambre du XXIe siècle à découvrir ici en primeur et en pleine élaboration avant son concert du Cully Jazz, le 27 mars prochain. - (bs)

Vevey, Oriental

Jusqu’au sa 29 fév. (20h30)

www.liveinvevey.ch



Pop electro

Depuis trois ans, le trio Sophie de Quay & the WaveGuards arpente les routes entre la Suisse, la France, la Belgique, mais aussi l’Inde, le Japon et la Chine, électrisant les foules avec ses sonorités à la fois électro et pop. Au centre, la voix généreuse et touchante de Sophie agit comme un liant organique et rassembleur. Ce jeudi au Bleu Lézard, le groupe interprétera notamment certains titres de son premier album, «Drop The Mask». – (ak)

Lausanne, Bleu Lézard

Je 27 fév. (21h)

Rens.: 078 621 30 59

www.bleu-lezard.ch