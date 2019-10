Steve Roger est le nouvel homme fort de l'OSR

Le Conseil de fondation de l'Orchestre de la Suisse romande (OSR), présidé par Olivier Hari, a trouvé la figure qui occupera désormais le poste crucial de directeur général de l'institution fondée voilà cent ans par Ernest Ansermet. Laissée vacante depuis le départ prématuré en juillet dernier de Magali Rousseau – son mandat n'aura duré que trois ans – cette fonction reviendra désormais à Steve Roger. L'homme fait ainsi un retour retentissant au sein d'une maison qu'il connaît dans tous ses méandres et recoins: en 1997, il accédait en effet, à 28 ans seulement, à ce même poste, pour ne le quitter que quinze ans plus tard, en 2012.

Depuis lors, Steve Roger est resté très actif dans le paysage de la musique classique locale mais aussi internationale, en devenant l'associé de Pedro Kranz au sein de la prestigieuse agence de concerts Caecilia, dont la saison se déploie à Genève et à Zurich. Membre aussi de plusieurs conseils de fondation – Cité de la Musique et l'Abri notamment – le Français au tempérament affable et au ton toujours posé, est devenu au fil des ans un incontournable, aussi discret qu'influent.

Né en 1970 à Meaux (Seine-et-Marne), Steve Roger a par ailleurs côtoyé la musique dès son plus jeune âge, en entamant une formation de trompettiste dans le Conservatoire de sa ville. Plus tard, un brevet de technicien en Métiers de la Musique dans la poche, il s'oriente vers une carrière de manager, en intégrant tout d'abord le poste de régisseur du Chœur de l'Opéra national de Lyon. Il n'est âgé à l'époque que de 18 ans. Au sein de cette même maison, il sera encore Délégué général, avant de poser ses valises à Genève et de rejoindre l'OSR. Son expérience et son carnet d'adresse imposant – outre son tempérament conciliant – devront aider grandement à stabiliser l'institution romande, qui a connu ces dernières saisons des turbulences notables avec les départs successifs de plusieurs figures importantes de sa direction.