Swiss Music Awards: Bligg et Lo & Leduc triomphent

Avec deux trophées, Bligg a brillé aux Swiss Music Awards (SMA) qui ont été remis vendredi soir au Centre culturel et des congrès de Lucerne (KKL). Lo & Leduc a été sacré meilleur groupe 2019 et le «Best act Romandie» a été attribué à la neuchâteloise Emilie Zoé.

Gewinnerin der Kategorie BEST ACT ROMANDIE ist Emilie Zoé!#SMA19 pic.twitter.com/jCnXHkIZaf — Swiss Music Awards (@SwissMusicAward) 16 février 2019

Nominé dans trois catégories, le Zurichois Bligg a remporté les trophées de «Best male act» et de «Best album» pour «KombiNation». Il compte désormais sept récompenses à son palmarès et devient l'un des musiciens les plus titrés des SMA avec Bastian Baker (7) et Stress (9).

Première fois pour Escrito

Le duo bernois Lo & Leduc est reparti avec la récompense du meilleur groupe, mais il s'est fait battre dans la catégorie «Best hit». Ce trophée a été décerné à «Adiós» de Loco Escrito qui était nominé pour la première fois cette année.

Der Gewinner in der Kategorie Best Hit National: Loco Escrito! #SMA19 pic.twitter.com/MaRRV5KDFX — Swiss Music Awards (@SwissMusicAward) 16 février 2019

Steffe la Cheffe a battu Beatrice Egli et Sophie Hunger pour remporter le pavé de béton en tant que «Best female act». L'«Artist award» a été attribué au groupe zurichois Black Sea Dahu et le «Best breaking act» à Härz.

Der Award in der Kategorie Best Female Act geht an: STEFF LA CHEFFE!



Herzliche Gratulation!#SMA19 #StefflaCheffe pic.twitter.com/gfiYRCYr46 — Swiss Music Awards (@SwissMusicAward) 16 février 2019

Imagine Dragons a reçu le trophée de meilleur groupe international. Quant au prix du «Best breaking act international», il a été attribué à Camila Cabello et le «Best solo act international» à Eminem. (ats/nxp)