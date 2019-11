Sylvain Tesson et Vincent Munier aux aguets

Pour aller plus loin





Livres

«La panthère des neiges»

Sylvain Tesson

Éditions Gallimard

176 pages



Sur le site de Vincent Munier, plusieurs recueils de photos cosignés par Sylvain Tesson, notamment «Tibet invisible», éd. Kobalann.



www.vincentmunier.com



Exposition

Vincent Munier accroche une sélection de tirages animaliers récoltés sur l’île d’Ellsmere au Canada, le Kamchatka en Norvège, l’île d’Hokkaido au Japon, etc. Morges, Midnight Sun Gallery, jusqu’à fin avril.



Son dernier livre

www.midnightsungallery.ch



Télévision

Pour son dernier Passe-moi les jumelles, Benoît Aymon signe «Vincent Munier, éternel émerveillé» et sera sur le plateau de Matthieu Fournier avec son complice de toujours Pierre-Antoine Hiroz.



RTS 1, ve 8 nov., 20h10



Primé au dernier Festival du Film Alpin des Diablerets, «Ours, simplement sauvage» de Vincent Munier, célèbre la réconciliation de l’homme et la nature.

RTS 1, sa 9 nov., 14h.