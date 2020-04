Une «Corona Rhapsody» virale sur le Net

Cette parodie de Queen sur le coronavirus a été vue 3,5 millions de fois sur YouTube. Il faut dire que cette vidéo postée le 21 mars par deux amis aux États-Unis qui utilise la musique du morceau «Bohemian Rhapsody» du groupe est particulièrement réussie.

La voix du chanteur, Andrian Grimes ressemble beaucoup à celle de Freddy Mercury. Et les paroles écrites en dix minutes par le comédien de stand-up américain, Dana Jay Bein, un jour où il ne se sentait pas très bien, collent parfaitement. «Is this a fever? Is this just allergies» commence le morceau en anglais.

Queen a aussi inspiré Samuel Sené, un chef d’orchestre français qui a réuni 135 musiciens confinés pour donner une version de «The show must go on» du groupe britannique.