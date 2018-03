Une tombe royale scythe sous la truelle d’un explorateur Suisse

Il se qualifie lui-même d’archéologue et explorateur. Gino Caspari, 30 ans et des poussières, est officiellement domicilié à Steffisburg, dans le canton de Berne. À son adresse mail, il joint toutefois son contact via Skype. Sage précaution… Le chercheur germano-suisse, lors de notre rencontre numérique, se trouvait entre l’Australie et la côte ouest des États-Unis. Il est aussi un habitué de la Chine. Et cet été, il le passera dans le sud de la Sibérie, profitant des températures estivales pour travailler sur l’importante découverte qu’il a faite.

Avec son équipe liée à l’Université de Berne, à l’Académie des sciences de Russie et au Musée de l’Ermitage, financée en partie par le Fonds national suisse de la recherche scientifique, il a repéré sur des images prises par satellite, au beau milieu de la steppe, un kourgane, à savoir un antique tombeau royal de la civilisation scythe, de forme circulaire, peut-être le plus ancien et le plus grand jamais étudié à ce jour. Les explications (par courriel) de Gino Caspari.

Vous avez découvert un site funéraire lié aux Scythes dans la vallée de l’Ujuk, en Sibérie du sud. De quoi s’agit-il?

Notre équipe russo-suisse travaille sur un grand kourgane, un tombeau circulaire recouvert d’un monticule de pierres, mesurant 150 mètres de diamètre environ. Le tertre n’est pas très haut, aussi n’apparaît-il pas comme très spectaculaire. Les éleveurs de la région connaissaient probablement ce tombeau depuis des siècles. Mais mes collègues russes, T. Sadykov et J. Blochin, et moi-même avons été les premiers scientifiques à documenter de manière approfondie cette tombe et à la dater. Les premiers aussi à analyser ses environs par télédétection.

En deux mots, qui sont les Scythes? Et comment enterraient-ils leurs morts?

Il s’agit d’une culture nomade de guerriers qui se déplaçaient à cheval. Les Scythes enterraient leurs défunts dans des endroits reculés, au fin fond de la steppe eurasienne, et marquaient leurs tombeaux grâce à des tumuli de pierres. Cette région est surnommée «la vallée des Rois sibérienne» car elle recèle plusieurs autres tombeaux du même genre, très similaires à celui que nous étudions en ce qui concerne leur architecture et leurs traits de construction.

D’après les poutres de bois que vous avez trouvées, ce kourgane daterait du IXe siècle av. J.-C. Est-il intact?

Au point où nous en sommes dans nos travaux, nous ignorons dans quel état de préservation se trouve la tombe. Nous ne pouvons qu’espérer que celui-ci soit bon. Il faut toutefois se rendre à l’évidence: la plupart des tombes de ce type ont été pillées, et parfois drastiquement.

Dans la vallée de l’Ujuk, le permafrost commence à quelques mètres sous la surface du sol. Y a-t-il des chances que les occupants du tombeau soient conservés dans la glace?

Nous avons de premières indications par le biais du sol gelé aux abords de la sépulture, qui nous laissent supposer des traces organiques. Nous pouvons bien sûr nous attendre à des sépultures de chevaux assez élaborées, car cette pratique est courante dans les tombes de hauts dignitaires scythes. Il est également possible que nous exhumions ce qu’on appelle dans notre jargon des tombes secondaires. Les Scythes appartenant à l’élite se faisaient enterrer accompagnés. Comme l’a écrit l’historien grec de l’Antiquité Hérodote à propos des Scythes des régions situées au nord de la mer Noire, «dans l’espace entourant le corps du roi, ils ensevelissaient l’une de ses concubines après l’avoir préalablement étranglée. Ils réservaient le même sort à son «porte-gobelet», son cuisinier, son valet d'écurie, son laquais, son messager et à certains de ses chevaux…»

Les Scythes enterraient aussi leurs rois avec de superbes objets en or. Qui était inhumé ici, selon vous?

Nous ne le savons pas encore. Les Scythes n’avaient pas de système d’écriture, et tout ce que nous savons d’eux provient de découvertes archéologiques ou de textes écrits par des peuples d’autres cultures contemporaines, comme les Grecs anciens, les Iraniens ou les Chinois.

Sommes-nous avec cette découverte à un moment charnière pour l’humanité, au passage de l’âge du bronze à l’âge du fer?

Les informations que nous allons recueillir lors des fouilles vont certainement compléter et modifier de manière significative l’image que nous nous faisions jusqu’à présent de la Préhistoire eurasienne. Nous possédons actuellement peu de données concernant cette période. Toute découverte se révélera donc intéressante. Elle débouchera aussi sur de nouvelles questions extrêmement excitantes.

Voir «Frozen Corpses, Golden Treasures», un documentaire de Gino Caspari et Trevor Wallace, www.frozencorpsesgoldentreasures.com (24 heures)