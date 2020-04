Une visite virtuelle pour relativiser les périodes sombres

L’exposition du Musée d’archéologie et d’histoire de Lausanne, dédiée aux fascinantes périodes de l’Antiquité tardive et du début du Moyen-Âge (c’est notamment la grande expansion du christianisme dans nos régions), a réussi sa conversion numérique. En un temps record, alors que l’épidémie de Coronavirus allait faire fermer tous les lieux publics, après à peine quelques semaines d’ouverture de ladite exposition, le musée et son mandataire Archéotech ont réalisé une série de scans 3D des salles et des contenus en vitrine. Là, l’objet archéologique se découvre de manière inédite et en haute définition. Une immersion entre les fins personnages de la boucle de ceinture de Jonas (Vevey, VIIe s.) est par exemple saisissante.

«Ce travail était prévu, mais nous nous sommes dit que c’était une façon de mettre à disposition du public l’équivalent d’années de travail, en sachant qu’on ne sait pas encore si on pourra rouvrir», se réconforte le directeur Lionel Pernet.

En un clic, le visiteur numérique peut ainsi se promener dans les salles, zoomer sur les objets, sur la muséographie, puis consulter une adaptation du contenu. Des textes, des vidéos, mais surtout une poignée d’artefacts intégralement numérisés.

«Cette visite virtuelle complète la vraie. Mais elle apporte des plus, dans la mesure où elle permet de mieux rentrer dans le narratif, de mieux lire les textes et de revenir. En soi, ça rejoint les questions qu’on se pose sur la numérisation et le souvenir - alors qu’elles sont éphémères - des expositions des musées cantonaux, ajoute Lionel Pernet. Maintenant c’est vrai, ça ne remplace pas l’émotion sur place et une visite accompagnée, comme pour les écoles.»

Le catalogue de cette exposition, qui était destinée à faire date, est encore disponible. A noter que d’autres institutions patrimoniales ont mis à disposition leur application mobile (Avenches), des parcours à 360° (Zoologie), d’autres des billets réguliers sur les objets des collections (Nyon, Vallorbe) sans parler de l’opération culture à distance de #culturacasa.

L’expo virtuelle: https://www.archeotech.ch/fm/312