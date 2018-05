[VIDÉO] «Dans une cathédrale, le ciel se rapproche de la Terre»

«Je ne pouvais pas garder tout ça pour moi, c’est tellement merveilleux», affirme Marc-André Weibel, tout sourire. «Tout ça», ce sont des chiffres, des dessins, des analyses, des mesures, des symboles, des interprétations, des photos, accumulés durant des années par ce médecin à la retraite. Le fruit d’une enquête de longue haleine dédiée à une élégante de plus de 800 ans, Notre-Dame de Lausanne, dont il a tiré un livre, «La cathédrale de Lausanne se dévoile».

«Mon but, lance le chercheur, c’était de comprendre à quoi est dû le sentiment de paix profonde et de bien-être que je ressens en entrant dans une cathédrale gothique comme celle-ci. J’ai vite compris que les maîtres d’œuvre s’étaient appuyés sur des règles géométriques simples pour créer l’harmonie qui émane de ces édifices.»

«Construire une cathédrale signifie, littéralement, déplacer les montagnes»

Cumulant recherches livresques, travail sur les plans, connaissances maçonniques, longues observations sur place, Marc-André Weibel aime désormais raconter comment construire une cathédrale signifie, littéralement, déplacer les montagnes: «Pour Notre-Dame, on a utilisé 30 000 m3 de pierre, soit un poids total de 65 000 tonnes. Pour transporter tout cela, on n’avait que des chariots à bœufs de 1,5 tonne de charge utile. Rendez-vous compte! Si l’on met bout à bout ces attelages de 10 mètres de long, on arrive à une longueur de 400 km!»

Pour économiser des frais de transport, les pierres étaient taillées dans la carrière. C’est là qu’intervient «l’art du trait» développé en secret par les bâtisseurs du Moyen Âge. «Il permet de représenter en 3D des figures simples», explique le toubib. Qui se lance illico dans une démonstration. Au moyen d’une corde à 13 nœuds semblable à celle utilisée par le «maître de Lausanne» vers 1190, d’une craie et de sa connaissance du nombre d’or, il trace en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire, sur le damier du jeu d’échecs du parvis de la cathédrale, deux arcs de cercle qui dessinent une ogive. «Les proportions des arcs brisés qui forment la voûte de Notre-Dame sont exactement semblables à celles de mon dessin.»

Notre-Dame de Lausanne, première cathédrale gothique de Suisse

Restait aux tailleurs de pierre à découper les blocs selon le modèle tracé. À condition de disposer de la mesure étalon utilisée par l’architecte médiéval: le pied, dont la longueur variait d’un chantier à l’autre. Après avoir longtemps séché à identifier les blocs qui auraient servi de pierre angulaire à l’édifice, Marc-André Weibel a obtenu l’aide d’un compagnon, Jean Metry, dit Valaisan La Fermeté, qui l’a mis sur la bonne piste. «J’ai ainsi pu déterminer que le pied qui a servi de module pour la construction faisait 32,5 cm, et, en multipliant cette longueur par le nombre d’or, 1,1618, la coudée qui en découle, soit 52,59 cm.» Sur le chantier de Notre-Dame de Lausanne, première cathédrale gothique de Suisse, des cordes à nœuds et des perches de différentes longueurs reprenaient ces étalons, bases de tout l’édifice, gravés dans la canne du maître.

Ces mesures, Marc-André Weibel les a retrouvées partout, multipliées par des nombres symboliques transmettant aux initiés le message laissé par les bâtisseurs. Ainsi du «tracé régulateur», ou quadrature du cercle, symbole de l’harmonie universelle, «plan de base qui a servi à définir toutes les dimensions importantes». Weibel le désigne à Lausanne dans l’espace délimité par les quatre gros piliers du carré surélevé du transept, là où se trouve la table. Au pied de la rose.

«La rose de la cathédrale de Lausanne est admirable et unique en son genre. C’est une monumentale image du monde, une des plus grandes jamais réalisées»

Une rose qui a retenu, elle aussi, l’attention de l’érudit. «Elle est admirable et unique en son genre. C’est une monumentale image du monde, une des plus grandes jamais réalisées. Son rayon extérieur est de neuf coudées, identique à celui du chœur de la cathédrale: en mettant la rose à l’horizontale, il serait possible de la poser dans le chœur, qu’elle épouserait parfaitement.»

Mais Marc-André Weibel a constaté de bien curieuses anomalies dans la disposition des médaillons qui la composent (photo ci-contre). Il observe qu’en inversant les médaillons et leurs symboles, en conservant à leur place les éléments de l’axe vertical, tout rentrerait dans l’ordre. D’où son hypothèse: déposés lors d’une rénovation, les médaillons ont été remontés de l’extérieur, sur la base d’un relevé fait de l’intérieur!

«La cathédrale est un endroit où le ciel se rapproche de la Terre, qui favorise la rencontre entre l’humain et le divin, conclut Marc-André Weibel. Elle nous transmet un message magnifique, à travers des symboles qu’on ne peut comprendre que par l’intelligence du cœur, la raison en est incapable.» (24 heures)